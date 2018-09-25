Число уголовных дел о репостах и лайках за два года выросло в пять раз
Число уголовных дел об экстремизме, возбужденных по факту публикаций в социальных сетях, за последние два года выросло в пять раз. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев
Число уголовных дел об экстремизме, возбужденных по факту публикаций в социальных сетях, за последние два года выросло в пять раз. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.
Глава Верховного суда насчитал более 500 уголовных экстремистских дел о репостах и лайках. «Динамика роста очевидна за последние три года. Было больше сотни два года назад, а сейчас уже 500», - отметил Вячеслав Лебедев, слова которого приводит ТАСС.
По словам Лебедева, Верховный суд очень обеспокоен такой динамикой роста, поэтому внес изменения в постановление о судебной практике по таким делам. ВС РФ, в частности, обязал суды при вынесении приговора по делам о репостах учитывать умысел и степень общественной опасности данного деяния.
По словам Лебедева, постановление с разъяснениями ВС принял также с целью снижения нагрузки на судебную систему, чтобы следователи не направляли в суд дела, в которых нет состава преступления.