Роскомнадзор сообщил о блокировке всех сайтов с пиратским контентом
Глава ведомства Александр Жаров сообщил, что всего было заблокировано 6 тысяч пиратских сайтов, а владельцы еще 11 тысяч сайтов сами согласились удалить незаконный контент
Роскомнадзор сообщил о блокировке крупнейших в стране сайтов, которые распространяли пиратское видео. Глава ведомства Александр Жаров сообщил, что всего было заблокировано 6 тысяч пиратских сайтов, а владельцы еще 11 тысяч сайтов сами согласились удалить незаконный контент.
На встрече с президентом Владимиром Путиным глава Роскомнадзора отметил, что несколько лет назад рунет был «пиратской гаванью», в которой фильмы появлялись почти сразу же после премьеры. Сейчас, по словам Александра Жарова, ситуация изменилась в лучшую сторону. Ведомство заблокировало 6 тысяч сайтов с пиратским контентом, а 11 тысяч сайтов добровольно удалили такую информацию.
«В общем, сейчас все крупнейшие пиратские площадки заблокированы. Будем и дальше чистить интернет», - заявил глава Роскомнадзора, слова которого приводит РИА Новости.
Напомним, в 2013 году в России вступил в силу антипиратский закон, который позволяет блокировать доступ к сайтам, распространяющим кино и телевизионные фильмы с нарушением авторских прав. В 2015 году были внесены поправки, которые распространили действие закона на музыку, книги и софт.
В 2017 году правообладатели получили возможность блокировать доступ к «зеркалам» сайтов с пиратским контентом.