СПЧ – «пустышка» под боком у власти
Главу Совета по правам человека Михаила Федотова называют человеком, который не любит свою страну. А возглавляемую им структуру – организацией, существующей непонятно для чего
Забрать надежду
Созданный указом президента России от 6 ноября 2004, путём преобразования Комиссии по правам человека, СПЧ в его нынешнем виде подавал серьезные надежды на то, чтобы стать действенным механизмом по сохранению прав граждан, действуя этаким посредником между властью и, собственно, народом.
В общем-то, одними из главных задач, поставленных перед Советом, были оказание содействия президенту страны в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, а так же подготовка предложений президенту Российской Федерации по совершенствованию механизмов обеспечения защиты прав и свобод гражданина.
Что же мы видим на деле по истечении почти полутора десятков лет существования Совета? Скандалы, безграмотные заявления и самое главное – какая-то абсолютная бесполезность этой структуры для простых людей. Более того, порой эта деятельность направлена в сторону, противоположную от сохранения прав граждан. Как пример, недавняя инициатива главы СПЧ Михаила Федотова, предложившего узаконить отправку в колонии осужденных, в отношении которых обвинительный приговор не вступил в силу.
Подобная практика, как сказал присутствовавший на встрече первый замдиректора ФСИН Анатолий Рудый, уже применяется в России. Как пример, в июне осужденного за нападение на полицейского во время протестной акции 5 ноября в Москве Вячеслава Шатровского вывезли из СИЗО в колонию до вступления приговора в законную силу. Адвокат Константин Маркин подал заявление на имя судьи, в котором указывалось на то, что приговор в законную силу не вступил, но 23 июня Шатровского все равно этапировали в колонию № 5 Кировской области.
Выходит глава СПЧ лишь предложил легализовать практику ФСИН отправлять осужденных в колонии без ожидания кассации в СИЗО. То есть, по его словам «создать необходимые правовые рамки для того, чтобы эта проблема решалась в обычном порядке, установленном законом… было бы важно предусмотреть в законодательстве соответствующую норму». Ну, чтобы то, что сейчас порой творят уфсиновцы на бумажке, выглядело бы законным.
Правда, как разъяснил глава СПЧ, он предлагает предусмотреть в законодательстве, что подобное перемещение из одного СИЗО в другое может иметь место только с согласия самого лица, которое взято под стражу.
Он пояснил, что такое желание осужденного, поскорее отправиться в колонию, может быть связано, например, с тем, что он, осужденный, хочет быстрее начать зарабатывать себе поощрения для того, чтобы ходатайствовать об условно досрочном освобождении.
Только вот один момент глава СПЧ не учел или не захотел учитывать в ракурсе своей инициативы – как бы, по его словам, тесно и неуютно по сравнению с колониями, было в наших камерах следственных изоляторов, в июне этого года Госдума одобрила законопроект, приравнивающий один день в СИЗО к полутора дням в колонии – кроме случаев, связанных с особо тяжкими преступлениями.
В общем, то ли Федотов слишком далек от проблем российских сидельцев, то ли по какой-то причине просто лоббирует интересы ФСИН – структуры, страдающей тем же «заболеванием», что и остальные наши силовые ведомства. А называется это, «палочная система». Да и бюджеты надо осваивать – куда без этого? А значит, службе исполнения наказаний дорог каждый «клиент», на содержание которого казна выделяет немалые средства.
Эффективность низкая – но виноваты другие
Имя Федотова долгие годы связывали с правовой деятельностью журналистики в России – он был одним из разработчиков всего ныне действующего законодательства о СМИ, авторском праве и ряде других законов, регулирующих интеллектуальную собственность. Однако, на посту главы СПЧ, Федотов, как и вся его «служба», выглядит откровенно слабо.
Причем, он сам это видит – но перекладывает вину на других. Например, когда в мае 2012 года, подводя итоги работы Совета во время тогда еще президентства Медведева, Федотов заявил, что ему стыдно за низкую эффективность Совета, он, тем не менее, тут же добавил, что виноват в этом не он, а те, кто его инициативы не поддерживал.
А такие люди были. Летом 2012 года из Совета ушла большая группа его членов: руководитель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева, глава Института современного развития Игорь Юргенс, руководитель нацпроекта «Общественный договор» Александр Аузан, глава правозащитной организации «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина, директор российского отделения Transparency International Елена Панфилова...
Все ушедшие были не согласны с тем, как формируется СПЧ, который, по убеждению правозащитников, превратился в подконтрольный Кремлю отросток.
В итоге летом 2012 года был Совет формировался по новой, придуманной Федотовым схеме. Кандидатов выдвигали члены совета, уполномоченные по правам человека или НКО, причем с обязательным пятилетним стажем правозащитной деятельности. Да и сам кандидат должен был заявляться с опытом работы не менее трех лет по линии правозащиты и должен был иметь опыт работы по номинации не менее трех лет. Сначала кандидатуры обсуждались и утверждались в интернете, а уж потом шли на согласование главе государства.
Такая схема вызвала скандал. Несогласный с такими правилами отбора в сентябре 2012 года директор Московского бюро по правам человека Александр Брод даже объявлял голодовку, предлагая создать оригинальному СПЧ свой собственный – альтернативный.
Месяцем позже Брод направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой об отставке председателя Совета Федотова. Главное, что ставилось Федотову в вину – непонятный статус рабочей группы СПЧ, ее регламент, критерии отбора.
По словам Брода, рабочая группа по причинам, понятным только ее членам, которые глядели в рот Федотову, завернула кандидатуры его самого, Ольги Крыштановской и Владимира Коптева-Дворникова, именно из-за недостатка опыта по номинации, но тут же по рекомендации Федотова включила в списки, например, Ирину Киркоры в номинации защита военнослужащих – хотя у нее не было необходимого опыта. Вот такая непонятная избирательность главы СПЧ.
Создается впечатление, что к уходу коллег Федотов относится с чувством «Баба у возу – кобыле легче». Например, когда из Совета выразил желание уйти журналист Максим Шевченко, глава СПЧ намекнул всем на то, что товарищ, мол, просто так пиарится.
Максим Шевченко заявил о своем решении покинуть СПЧ в связи с отказом Совета провести заседание для обсуждения применения силы «ряжеными казаками» в ходе протестных акций 5 мая.
«Я не вижу никаких оснований для обвинений Совета в том, что он ничего не делает. А пиар - это не наш метод работы, – сказал тогда глава СПЧ.
Критикует глава СПЧ не только коллег, не согласных с его методами работы – но и тех, кого он по статусу вроде как должен защищать. Например, в свое время Михаил Федотов выступил в защиту полиции и раскритиковал организаторов несанкционированных акций 26 марта 2017 года. Федотов даже подчеркнул, что выступает против создания специальной рабочей группы по изучению этого вопроса. Мол, и так все ясно – митинговать не имели права, за это и получили.
Напомним, антикоррупционные акции, поводом для которых стала публикация Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева, прошли в Москве и других российских 26 марта 2017 года. Полиция провела задержания. По данным СМИ, только в столице взяли под стражу более тысячи человек.
Он за кого играет?
Кстати, нынешнее заявление Федотова об отправке осужденных сразу в зоны, еще далеко не самое скандальное. Например, 2 марта 2014 гола СПЧ опубликовал заявление по поводу тогда еще возможного присоединения Крыма к РФ, подписанное главой Совета Федотовым и еще двадцатью шестью членами Совета из шестидесяти одного.
В нем черным по белому говорилось, что используя военную силу, Россия нарушает суверенитет соседней страны и такое вмешательство неадекватно тому, что происходило в тот момент на Украине. То есть, почти дословно то, что говорилось в те дни с Запада.
Уже на утро ряд членов Совета по правам человека потребовали убрать Федотова и назначить нового председателя. Член СПЧ Игорь Борисов и еще около десятка членов СПЧ, не согласные с такой позицией, в общем-то, меньшинства, со скандалом ушли с заседания Совета. Борисов потом заявил, что текст того заявления, подписанного Федотовым и его соратниками, составляли на английском языке люди, ненавидящие Россию, делали они это, скорее всего, не бескорыстно и фактически действовали под диктовку Запада.
А депутат, причем, от фракции «Единая Россия» Александр Сидякин призвал Михаила Федотова не ждать, когда снимут – и уйти самому.
«Представители российской делегации, прибывшей в ПАСЕ, как могли отстаивали интересы страны, – говорил он. – Использовали все возможности, чтобы снизить градус заявлений, которые инициировали наши противники… При этом стояли на своем, выступая против резолюции, которая обязывала нас к тому, на что мы согласиться в любом случае не могли».
И в тот самый период, по мнению Сидякина, когда вся страна на одном дыхании следила за тем, что происходит вокруг присоединения полуострова, Федотов и его подручные позволили себе откровенно антироссийское заявление, противоречащее общему народному единению на тему Крыма.
«Такое мог сказать лишь человек, не любящий свою страну, – заявил депутат. – И я считаю, что человек, не являющийся патриотом страны, даже близко не должен подпускаться к власти».
Ну да, когда предложение ПАСЕ вызывают у членов российской делегации откровенное возмущение, а Михаил Федотов говорит в СМИ, что ряд пунктов рекомендаций Парламентской ассамблеи Совета Европы выглядят «позитивными, разумными, полезными», поневоле задумаешься о том, о благе какой страны он печется..
Монополия на защиту прав человека
С Сидякиным согласился и депутат все от той же «Единой России» Илья Костунов: «Такое ощущение, что основной смысл жизни тех, кто ныне отвечает за права человека у нас в стране – одобрение их деятельности зарубежными кураторами. Этакие добрые колонисты-миссионеры в пробковых шлемах, которые мягко стелют…».
Депутат уверен, что представитель президента в ответ на подобные резолюции не должен занимать раболепскую позицию, а поставить вопрос о недопустимости вмешательства во внутренние дела России. Это была бы позиция государственного человека.
Да и все эти внутренние скандалы, которые разрывают СПЧ, тоже беспокоят народных избранников. Особенно тех, которые связаны с формированием самого Совета. Создается ощущение, что СПЧ формируется как этакий человек в футляре – сам для себя, без привлечения общества.
Депутат Костунов считает, что противодействие Федотова вовлечению граждан в процесс подбора членов СПЧ наводит на нехорошие мысли. Например, не считает ли он граждан России некими оловянными солдатиками, не имеющими права голоса, с которыми советоваться не обязательно?
«Похоже, все последние годы СПЧ был озабочен лишь информационной и административной поддержкой отдельных оппозиционных групп и движений различных меньшинств не совсем традиционной ориентации, – считает единоросс. – А ведь глава СПЧ – это наделенный официальными полномочиями человек, который должен защищать одинаково всех, а не выборочно, причем, по своему собственному хотению-разумению».
По мнению депутата, СПЧ – очень нужная структура. Но если она по каким-то причинам не работает, надо срочно менять его руководителя. Как говорится, если команда не играет – в нее приходит новый тренер.
Позицию единороссов по Федотову поддерживают и коммунисты. К примеру, первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников утверждал, что пользы от деятельности СПЧ при все желании ощутить невозможно. Нет ее – этой пользы. Совсем.
«Важный вопрос поддержки в продвижении законопроекта о гарантиях оппозиционной деятельности, очень нужное предложение на тему защиты граждан на референдум, защита политически инакомыслящих от преследований властей в регионах… Где хоть какое-то участие СПЧ?» – говорил Мельников.
Зато много слетало с уст главы СПЧ безумных идей типа «десталинизации», с предложением даже ввести уголовную статью для тех, кто будет хорошо отзываться о советском прошлом».
Комментируя ситуацию с заявлением главы Совета по поводу рекомендации ПАСЕ, Мельников заявил, что глава СПЧ – это человек, который не гнушается двойными стандартами.
«КПРФ последовательно критикует российскую выборную систему, ситуацию со свободой слова, правами на проведение митингов и шествий, – говорил Мельников. – Все это важные проблемы, которые необходимо широко обсуждать и в обществе и во власти. Однако, особого рвения к обсуждению этих вопросов СПЧ не проявлял. А как только нашу проблематичную российскую действительность начали обсуждать на Западе, господин Федотов сразу нашел полезное, к которому надо прислушаться. Чем не двойные стандарты – да еще с неприятным душком?».
Похоже, настала пора СПЧ проветрить – выгнать из себя этот неприятный душок. И с новым руководителем вспомнить, наконец, о том, что цель Совета – защищать права человека от произвола государства. Ни больше, ни меньше. А этого не только нет – у СПЧ не заметно даже стремления делать то, что прописано в его названии.
Как сказал в свое время Владимир Познер, бывший член Совета, позже из него вышедший: «походил я на несколько совещаний и понял, что все говорят прекрасные и умные вещи, но реальных дел я для себя не увидел».
А если никому ничего не нужно – зачем в таком случае… машине пятое колесо?