Пенсионно-уголовная реформа, или Почему вас уволят в 50
Госдума с лёгкой подачи президента продолжает рассматривать закон об уголовной ответственности за увольнение пенсионеров либо за не приём их же на работу. При этом все понимают, что вводить такую норму не просто ошибочно, но и рискованно. Потому что она разрушает систему уголовного права. Но говорить об этом вслух боятся — ибо законотворчество переходит на военные рельсы как и всё остальное в нашей стране.
Итак с самого начала.
Законопроект предусматривает введение уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста и за необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам. При этом под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости.
Это означает, что уголовная ответственность для обычных бизнесменов, создающих хоть что-то в наше токсичное время будет наступать, помимо всех прочих, ещё в двух случаях:
во-первых, если работодатель необоснованно отказывает в приеме на работу соискателю, достигшему предпенсионного возраста;
во-вторых, если работодатель необоснованно увольняет работника, достигшего предпенсионного возраста.
Таким образом усмотрение работодателя — частного лица и возможно эффективного предпринимателя — криминализируется.
Что с этим не так?
Если коротко — всё.
Уголовное право как механизм является крайней мерой правового регулирования. Это постулат.
Делая преступными обычные действия государство само порождает риски: уголовно-политические и правоприменительные.
Потому что использовать уголовное право как средство борьбы с социальными конфликтами, на мой взгляд, нельзя практически никогда. Это разные категории бытия и сознания. Уголовное право просто не предназначено для регулирования / урегулирования социальных конфликтов.
Разве что совсем уж в исключительных случаях.
Если кто-либо совершает общественно-опасные деяния, которые противоречат интересам всего общества, законодатель может вводить уголовную ответственность, но лишь тогда, когда другими способами урегулировать возникший социальный конфликт не возможно.
Непродуманное повышение пенсионного возраста и попытка предвосхитить и пригасить возможные последствия уголовной дубиной к исключительным случаям не относятся.
И правовой парадокс этого законопроекта заключается в том, что он носит демонстративно профилактический характер. Мы ещё раз читаем внимательно пояснительную записку, и видим что в связи с изменением возраста выхода на пенсию «возникает опасность» необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста.
Переводим на человеческий и оказывается, что уголовная ответственность вводится за деяния, совершение которых лишь прогнозируется в будущем. То есть они в принципе могут и не наступить.
Мы можем предположить, разумеется, что законодатель гениален и предвидит возможность массовых нарушений трудовых прав граждан предпенсионного возраста, но тогда прежде чем водить уголовную ответственность, следовало бы подумать о мотивах работодателей, не желающих брать таких граждан на работу или увольнять их же.
Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы определить это: речь идёт об экономике. Законодатель разумный точно бы вспомнил о государственной политике и направил бы её на экономическое стимулирование работодателей — хотя бы ввёл льготы и преимущества в части налоговых выплат и отчислений в социальные фонды. Законодатель прямоходящий начинает «стимулирование» путем угрозы уголовной ответственностью.
Самое же опасное заключается в том, что вводя в Уголовный кодекс норму «на будущее» государство даёт сигнал для правоохранителей — оно презюмирует недобросовестность предпринимателей и декларирует свою готовность бороться с ними жесткими методами.
И вот здесь начинается самое интересное. Мало того, что само понятие лица, достигшего предпенсионного возраста является новым, но и само содержание термина «необоснованный» в законе не раскрывается. Там лишь сказано, что мотивом действий работодателя является «достижение работником предпенсионного возраста».
Однако помимо уголовного кодекса и правоохранителей существует нормальная жизнь. В этой жизни существуют такие похоже подзабытые и президентом и законодателями категории как законодательство, судебная практика и законы бизнеса.
И они в отличие от изобретателей этого чудо-закона пока ещё признают право работодателя в целях эффективной экономической деятельности и рационального управления имуществом самостоятельно, без государева окрика принимать все необходимые кадровые решения — подбирать, расставлять и увольнять персонал. И самим нести за это ответственность.
Законодатели забыли такие прописные истины, что заключение трудового договора с конкретным лицом, ищущим работу, является правом, а не обязанностью.
Но это похоже мало кого интересует и теперь «обоснованность» принятого работодателем решения будет произвольно толковать «товарищ майор», а не гражданский суд, как это принято сейчас.
Вот пишу сейчас статью и поражаюсь фантасмагоричности всей этой истории про запрет увольнять людей предпенсионного возраста – это же сюрреализм в чистом виде. С таким же успехом можно принять, например, федеральный закон «О сексе». Собственно, а почему нет? Если уж мы идём к попытке зарегулировать даже то, чего нет, то почему бы не регламентировать время секса, допустимые приёмы во время оного. Отдельно установить минимальную и предельную продолжительность, разумеется продумать ответственность — административную и уголовную. Определить набор допустимых техник — конечно это должны быть исторически традиционные для России, на основании предложений Российского военно-исторического общества. А чтобы закон соблюдался корпорация «Ростех» должна будет установить камеры во всех спальнях страны, что, кстати, поддержит её в эпоху санкций.
Поэтому два бесплатных совета.
Первый совет — законодателям.
Уважаемые законодатели! Я понимаю, что сейчас времена военной суровости и партия сказала надо. Но вы же умные люди. Поэтому уже сейчас для предотвращения незаконного возбуждения уголовных дел в отношении работодателей, во-первых, придайте проектируемой норме УК бланкетный, как говорим мы юристы или отсылочный, как говорят все нормальные люди, характер — сформулируйте в диспозиции отсылку к трудовому законодательству. Во-вторых, в Раздел XII Трудового кодекса («Особенности регулирования труда отдельных категорий работников») внесите соответствующие дополнения. Они будут описывать особенности регулирования трудовых отношений с лицами, достигшими предпенсионного возраста, ровно по аналогии с тем, как это сделано в отношении беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей, а также других категорий работников. Как только вы чётко регламентируете условия правомерного прекращения трудовых отношений с лицами, достигшими предпенсионного возраста, вы и снизите риски необоснованного применения мер уголовной ответственности.
Это же ещё в ваших силах, ведь правда?
Второй совет — работодателям.
Уважаемые работодатели! Если законодатели не воспользуются советом указанным выше и примут норму без изменений и дополнений, то увольняйте всех до достижения предпенсионного возраста, чтобы избежать возможных обвинений в совершении преступления.
Вывод хоть и тяжелый, но лучше его сделать — вдруг поможет: профессиональная деградация властных структур идет семимильными шагами. Потому власть (не Кремль, а власть в более широком смысле и контексте) и проигрывает выборы в ключевых регионах: Приморье, Хабаровске, Архангельской области и т.п. Как говорится, хочешь увидеть дурака – посмотри в зеркало. Жаль, если этот процесс неостановим.