Меню
Общество
Картель пригородного назначения
Авторская колонка
24 сентября 16:19
Добрынин Константин

Адвокат, старший партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper

Все авторы

Пенсионно-уголовная реформа, или Почему вас уволят в 50

Госдума с лёгкой подачи президента продолжает рассматривать закон об уголовной ответственности за увольнение пенсионеров либо за не приём их же на работу. При этом все понимают, что вводить такую норму не просто ошибочно, но и рискованно. Потому что она разрушает систему уголовного права. Но говорить об этом вслух боятся — ибо законотворчество переходит на военные рельсы как и всё остальное в нашей стране. 

Итак с самого начала. 

Законопроект предусматривает введение уголовной ответственности за необоснованный отказ в  приеме на  работу лица по мотивам достижения им  предпенсионного возраста и за необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам. При этом под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до  пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости. 

Это означает, что уголовная ответственность для обычных бизнесменов, создающих хоть что-то в наше токсичное время будет наступать, помимо всех прочих, ещё в двух случаях: 

во-первых, если работодатель необоснованно отказывает в приеме на работу соискателю, достигшему предпенсионного возраста; 

во-вторых, если работодатель необоснованно увольняет работника, достигшего предпенсионного возраста. 

Таким образом усмотрение работодателя — частного лица и возможно эффективного предпринимателя — криминализируется. 

Что с этим не так? 

Если коротко — всё. 

Уголовное право как механизм является крайней мерой правового регулирования. Это постулат. 

Делая преступными обычные действия государство само порождает риски: уголовно-политические и правоприменительные. 

Потому что использовать уголовное право как средство борьбы с социальными конфликтами, на мой взгляд, нельзя практически никогда. Это разные категории бытия и сознания. Уголовное право просто не предназначено для регулирования / урегулирования социальных конфликтов.

Разве что совсем уж в исключительных случаях. 

Если кто-либо совершает общественно-опасные деяния, которые противоречат интересам всего общества, законодатель может вводить уголовную ответственность, но лишь тогда, когда другими способами урегулировать возникший социальный конфликт не возможно. 

Непродуманное повышение пенсионного возраста и попытка предвосхитить и пригасить возможные последствия уголовной дубиной к исключительным случаям не относятся. 

И правовой парадокс этого законопроекта заключается в том, что он носит демонстративно профилактический характер. Мы ещё раз читаем внимательно пояснительную записку, и видим что в связи с изменением возраста выхода на пенсию «возникает опасность» необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста. 

Переводим на человеческий и оказывается, что уголовная ответственность вводится за деяния, совершение которых лишь прогнозируется в будущем. То есть они в принципе могут и не наступить. 

Мы можем предположить, разумеется, что законодатель гениален и предвидит возможность массовых нарушений трудовых прав граждан предпенсионного возраста, но тогда прежде чем водить уголовную ответственность, следовало бы подумать о мотивах работодателей, не желающих брать таких граждан на работу или увольнять их же.

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы определить это: речь идёт об экономике. Законодатель разумный точно бы вспомнил о государственной политике и направил бы её на экономическое стимулирование работодателей — хотя бы ввёл льготы и преимущества в части налоговых выплат и отчислений в социальные фонды. Законодатель прямоходящий начинает «стимулирование» путем угрозы уголовной ответственностью. 

Самое же опасное заключается в том, что вводя в Уголовный кодекс норму «на будущее» государство даёт сигнал для правоохранителей — оно презюмирует недобросовестность предпринимателей и декларирует свою готовность бороться с ними жесткими методами.

И вот здесь начинается самое интересное. Мало того, что само понятие лица, достигшего предпенсионного возраста является новым, но и само содержание термина «необоснованный» в законе не раскрывается. Там лишь сказано, что мотивом действий работодателя является «достижение работником предпенсионного возраста». 

Однако помимо уголовного кодекса и правоохранителей существует нормальная жизнь. В этой жизни существуют такие похоже подзабытые и президентом и законодателями категории как законодательство, судебная практика и законы бизнеса. 

И они в отличие от изобретателей этого чудо-закона пока ещё признают право работодателя в целях эффективной экономической деятельности и рационального управления имуществом самостоятельно, без государева окрика принимать все необходимые кадровые решения — подбирать, расставлять и увольнять персонал. И самим нести за это ответственность. 

Законодатели забыли такие прописные истины, что заключение трудового договора с конкретным лицом, ищущим работу, является правом, а не обязанностью. 

Но это похоже мало кого интересует и теперь «обоснованность» принятого работодателем решения будет произвольно толковать «товарищ майор», а не гражданский суд, как это принято сейчас.

Вот пишу сейчас статью и поражаюсь фантасмагоричности всей этой истории про запрет увольнять людей предпенсионного возраста – это же сюрреализм в чистом виде. С таким же успехом можно принять, например, федеральный закон «О сексе». Собственно, а почему нет? Если уж мы идём к попытке зарегулировать даже то, чего нет, то почему бы не регламентировать время секса, допустимые приёмы во время оного. Отдельно установить минимальную и предельную продолжительность, разумеется продумать ответственность — административную и уголовную. Определить набор допустимых техник — конечно это должны быть исторически традиционные для России, на основании предложений Российского военно-исторического общества. А чтобы закон соблюдался корпорация «Ростех» должна будет установить камеры во всех спальнях страны, что, кстати, поддержит её в эпоху санкций.

Поэтому два бесплатных совета.

Первый совет — законодателям.

Уважаемые законодатели! Я понимаю, что сейчас времена военной суровости и партия сказала надо. Но вы же умные люди. Поэтому уже сейчас для предотвращения незаконного возбуждения уголовных дел в отношении работодателей, во-первых, придайте проектируемой норме УК бланкетный, как говорим мы юристы или отсылочный, как говорят все нормальные люди, характер  — сформулируйте в диспозиции отсылку к трудовому законодательству. Во-вторых, в Раздел XII Трудового кодекса («Особенности регулирования труда отдельных категорий работников») внесите соответствующие дополнения. Они будут описывать особенности регулирования трудовых отношений с лицами, достигшими предпенсионного возраста, ровно по аналогии с тем, как это сделано в отношении беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей, а также других категорий работников. Как только вы чётко регламентируете условия правомерного прекращения трудовых отношений с лицами, достигшими предпенсионного возраста, вы и снизите риски необоснованного применения мер уголовной ответственности. 
Это же ещё в ваших силах, ведь правда?

Второй совет — работодателям. 

Уважаемые работодатели! Если законодатели не воспользуются советом указанным выше и примут норму без изменений и дополнений, то увольняйте всех до достижения предпенсионного возраста, чтобы избежать возможных обвинений в совершении преступления.

Вывод хоть и тяжелый, но лучше его сделать — вдруг поможет: профессиональная деградация властных структур идет семимильными шагами. Потому власть (не Кремль, а власть в более широком смысле и контексте) и проигрывает выборы в ключевых регионах: Приморье, Хабаровске, Архангельской области и т.п. Как говорится, хочешь увидеть дурака – посмотри в зеркало. Жаль, если этот процесс неостановим.

Сейчас на главной
Горячие новости
Мединский культурно получил
Генпрокуратура России вынесла представление главе Минкультуры Владимиру Мединскому и директору Института археологии Российской академии наук Николаю Макарову в связи с выявленными нарушениями федерального законодательства об охране памятников археологии
СПЧ
СПЧ – «пустышка» под боком у власти
Созданный указом президента России от 6 ноября 2004 СПЧ, в его нынешнем виде, подавал серьезные надежды на то, чтобы стать действенным механизмом по сохранению прав граждан, действуя этаким посредником между властью и народом
Горячие новости
Челябинск зарастает мусором
Проблема возникла после того, как закрылся один из мусорных полигонов. Ответственной за вывоз отходов компании «ГорЭкоЦентр+» предложили свозить мусор на другой полигон по старым тарифам, хотя эта свалка расположена дальше той, что закрылась
Горячие новости
Правительство одобрило идею введения запрета на продажу алкоголя до 21 года
Вице-премьер Татьяна Голикова, аргументируя свою позицию, сослалась на международный опыт борьбы с алкоголем. По мнению вице-премьера, в раннем возрасте существуют более высокие риски привыкания
Горячие новости
Власти «Единой России» приходит конец
Кандидат в губернаторы Владимирской области от ЛДПР Владимир Сипягин вслед за своим товарищем по партии из Хабаровского края одержал победу во втором туре выборов. Сипягин обошел главу Владимирской области Светлану Орлову на 20% голосов избирателей
Горячие новости
В Москве и Подмосковье 26 сентября ожидается первый снег
Ведущий специалист погодного центра Евгений Тишковец сообщил, что первый снег ожидается в столичном регионе 26 сентября. При этом обильных снегопадов не ожидается
Горячие новости
Москва, Петербург и Новосибирск вошли в рейтинг самых опасных городов мира
​Три крупных российских города Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск вошли в рейтинг самых опасных городов мира по количеству совершаемых преступлений
Горячие новости
Краснодар официально стал городом-миллионником
​В России выросло число городов-миллионников. Этот список пополнил Краснодар, число жителей которого перевалило за миллион человек
Горячие новости
Кандидат от ЛДПР обыграл кандидата от «Единой России» на выборах главы Хабаровского края
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что во втором туре губернаторских выборов не было зафиксировано таких нарушений, которые бы привели к отмене итогов голосования
Горячие новости
На выборах губернатора Хабаровского края пока побеждает кандидат от «Единой России»
​Врио главы Хабаровского края Вячеслав Шпорт («Единая Россия») побеждает во втором туре губернаторских выборов. По результатам подсчета 1% бюллетеней, Шпорт набирает 75,5% голосов
Горячие новости
Кандидаты в губернаторы Хабаровского края обвинили друг друга в фальсификациях
Избирательный штаб кандидата в губернаторы Хабаровского края от «Единой России» Вячеслава Шпорта подал около 20 жалоб в региональный избирком на нарушения в ходе второго тура голосования
Горячие новости
Глава Хакасии сдался без боя
Глава республики Хакасия Виктор Зимин («Единая Россия») за два дня до второго тура губернаторских выборов снял свою кандидатуру. Теперь голосование будет отложено минимум на две недели, а участие в нем примут кандидаты от КПРФ и «Справедливой России»
Безопасный регион
Станет ли Самара безопасным городом?
Представителю правительства региона не удалось оспорить справедливое решение антимонопольщиков о неправомерности недопуска ГУОТ ряда участников к торгам по установке системы фотовидеофиксации нарушений ПДД на ключевой транспортной артерии Самары – Московском шоссе
Горячие новости
Клиенты Сбербанка забрали со своих счетов 1,2 млрд долларов
На отток вкладов повлияли новые антироссийские санкции и высокая вероятность введения запрета на долларовые расчеты для государственных банков, в число которых входит в Сбербанк
Горячие новости
Коня на скаку остановят, экономику России спасут
Министр считает, что при повышении уровня экономической активности женщин до показателя Норвегии, в стране «автоматически» будет выполнен один из пунктов «майских указов» президента, касающийся вхождения России в первую пятерку стран по уровню ВПП
Горячие новости
Мосгорсуд удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения «СтопХам»
Московский городской суд принял решение о ликвидации общественного движения «СтопХам». Активисты данной организации боролись с нарушениями правил парковки. Иск о ликвидации «СтопХама» в Мосгорсуд был подан Министерством юстиции РФ
Горячие новости
Центробанк тайно перечислил 20 млрд рублей на спасение крымского Генбанка
Центральный банк России тайно выделил 20 млрд рублей на спасение крымского Генбанка. «Ведомости» проверили отчетность кредитно-финансовой организации и обнаружили такую сумму на ее счетах
Выборы-2018
Почему не взлетела Орлова?
Светлана Орлова не раз двигала в «массы» различные идеи на тему, как сделать Владимирскую область этаким крепким индустриальным регионом, но в итоге, за пять лет не выполнила 1300 своих обещаний. Итог обмана – в недавних губернаторских выборах