В Москве и Подмосковье 26 сентября ожидается первый снег
Ведущий специалист погодного центра Евгений Тишковец сообщил, что первый снег ожидается в столичном регионе 26 сентября. При этом обильных снегопадов не ожидается
В Москве и Московской области на этой неделе может выпасть первый снег. Такие данные предоставили в центре погоды «Фобос».
Ведущий специалист погодного центра Евгений Тишковец сообщил, что первый снег ожидается в столичном регионе 26 сентября. «В ночные и утренние часы есть вероятность того, что с неба кое-где будут срываться первые снежинки», - сообщил РБК синоптик. При этом обильных снегопадов не ожидается.
Синоптики сообщили также, что в минувшую субботу, 22 сентября, был побит температурный рекорд 1994 года. В Москве дневная температура воздуха составила 25,8 градуса, что на 0,4 градуса выше предыдущего рекордного значения для этого дня.