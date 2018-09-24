Меню
Общество
Россиянам доплатят за отдых на родине
Общество
24 сентября 00:22

Москва, Петербург и Новосибирск вошли в рейтинг самых опасных городов мира

​Три крупных российских города Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск вошли в рейтинг самых опасных городов мира по количеству совершаемых преступлений

Фото: loveopium.ru

Три крупных российских города Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск вошли в рейтинг самых опасных городов мира по количеству совершаемых преступлений.

Рейтинг составлен сервисом Numbeo на основе статистики о качестве жизни в различных странах. Всего в рейтинг самых криминальных городов 2018 года вошли 300 населенных пунктов и среди них три российских города.

Ранжирование городов проводилось по соотношению индекса преступности и индекса безопасности. В сумме оба индекса дают показатель в 100 пунктов. Например, для гондурасского Сан-Педро-Сула (лидер рейтинга) соотношение индексов преступности и безопасности составило 85,18:14,82, сообщает РБК.

В России самым опасным городом, по версии Numbeo, стал Новосибирск. В общей рейтинге он занял 137-ю позицию (соотношение индексов 47,15:52,85)

Москва заняла 144-е место по уровню преступности, а  Санкт-Петербург - 198-е место.

Среди европейских городов самым опасным эксперты признали французский Марсель (44-е место).

Самым безопасным городом стал Абу-Даби.

Материалы по теме
Краснодар официально стал городом-миллионником
Силовые ведомства на время проведения ЧМ-2018 перестали публиковать новости об убийствах и грабежах
Владимир Путин раскритиковал полицию за низкую раскрываемость преступлений
Сейчас на главной
Горячие новости
Власти «Единой России» приходит конец
Кандидат в губернаторы Владимирской области от ЛДПР Владимир Сипягин вслед за своим товарищем по партии из Хабаровского края одержал победу во втором туре выборов. Владимир Сипягин обошел главу Владимирской области Светлану Орлову («Единая Россия») на 20% голосов избирателей
Горячие новости
Краснодар официально стал городом-миллионником
​В России выросло число городов-миллионников. Этот список пополнил Краснодар, число жителей которого перевалило за миллион человек
Горячие новости
ЛДПР взяло Хабаровск
Кандидат в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР Сергей Фургал после обработки 99% протоколов удерживает лидерство. Он набирает 69,7% голосов. Его соперник глава региона Вячеслав Шпорт набирает 27,9%
Горячие новости
На выборах губернатора Хабаровского края пока побеждает кандидат от «Единой России»
​Врио главы Хабаровского края Вячеслав Шпорт («Единая Россия») побеждает во втором туре губернаторских выборов. По результатам подсчета 1% бюллетеней, Шпорт набирает 75,5% голосов
Горячие новости
Кандидаты в губернаторы Хабаровского края обвинили друг друга в фальсификациях
Избирательный штаб кандидата в губернаторы Хабаровского края от «Единой России» Вячеслава Шпорта подал около 20 жалоб в региональный избирком на нарушения в ходе второго тура голосования
Горячие новости
Глава Хакасии сдался без боя
Глава республики Хакасия Виктор Зимин («Единая Россия») за два дня до второго тура губернаторских выборов снял свою кандидатуру. Теперь голосование будет отложено минимум на две недели, а участие в нем примут кандидаты от КПРФ и «Справедливой России»
Безопасный регион
Станет ли Самара безопасным городом?
Представителю правительства региона не удалось оспорить справедливое решение антимонопольщиков о неправомерности недопуска ГУОТ ряда участников к торгам по установке системы фотовидеофиксации нарушений ПДД на ключевой транспортной артерии Самары – Московском шоссе
Горячие новости
Клиенты Сбербанка забрали со своих счетов 1,2 млрд долларов
На отток вкладов повлияли новые антироссийские санкции и высокая вероятность введения запрета на долларовые расчеты для государственных банков, в число которых входит в Сбербанк
Горячие новости
Коня на скаку остановят, экономику России спасут
Министр считает, что при повышении уровня экономической активности женщин до показателя Норвегии, в стране «автоматически» будет выполнен один из пунктов «майских указов» президента, касающийся вхождения России в первую пятерку стран по уровню ВПП
Горячие новости
Мосгорсуд удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения «СтопХам»
Московский городской суд принял решение о ликвидации общественного движения «СтопХам». Активисты данной организации боролись с нарушениями правил парковки. Иск о ликвидации «СтопХама» в Мосгорсуд был подан Министерством юстиции РФ
Горячие новости
Центробанк тайно перечислил 20 млрд рублей на спасение крымского Генбанка
Центральный банк России тайно выделил 20 млрд рублей на спасение крымского Генбанка. «Ведомости» проверили отчетность кредитно-финансовой организации и обнаружили такую сумму на ее счетах
Выборы-2018
Почему не взлетела Орлова?
Светлана Орлова не раз двигала в «массы» различные идеи на тему, как сделать Владимирскую область этаким крепким индустриальным регионом, но в итоге, за пять лет не выполнила 1300 своих обещаний. Итог обмана – в недавних губернаторских выборах
Горячие новости
В Москве двух старшеклассниц забрали с урока на допрос к сотрудникам Центра «Э»
В Москве двух учениц старших классов школы №67 забрали с урока на допрос к следователям из Центра «Э» (по борьбе с экстремизмом) МВД России. Девушек решили допросить из-за их участия в акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября
Горячие новости
ЛДПР предложили «слить» борьбу а Хабаровский край
Кремль предложил ЛДПР «сдать» во втором туре Хабаровский край в обмен на должность губернатора Курской области. Этот регион может возглавить депутат Госдумы от Либерал-демократической партии Михаил Дегтярев, а нынешний глава области Александр Михайлов уйдет в отставку
Горячие новости
Власти США внесли в санкционный список еще 33 россиянина и компании из РФ
Госдепартамент США в четверг, 20 сентября, одобрил введение санкций в отношении еще 33 российских компаний, бизнесменов и чиновников, которые связаны со сферой оборонно-промышленного комплекса
Горячие новости
Хочешь жить умей делиться
Российские власти предложили металлургическим и химическим компаниям из списка помощника президента России Андрея Белоусова вложить 7,1 трлн рублей на реализацию 350 приоритетных инфраструктурных проектов
Горячие новости
Исполком WADA принял решение восстановить в правах РУСАДА
Глава Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди сообщил о решении исполкома организации восстановить в правах Российское антидопинговое агентство. За восстановление проголосовало большинство членов исполкома
Топить некому – все ушли на фронт
Президент Владимир Путин не раз выражал обеспокоенность проблемными гарнизонами, которые руководство Минобороны до сих пор держит в своей собственности, не вкладывая туда ни копейки. «До последней секунды держат и держат, а потом бросят и все разваливается…», – говорил глава государства.