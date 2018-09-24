Краснодар официально стал городом-миллионником
В России выросло число городов-миллионников. Этот список пополнил Краснодар, число жителей которого перевалило за миллион человек
В России выросло число городов-миллионников. Этот список пополнил Краснодар, число жителей которого перевалило за миллион человек.
На официальном сайте мэрии сообщается, что Краснодар стал 16-м городом-миллионником. В мэрии отметили, что в столице Кубани на сегодняшний день одна из самых высоких в стране долей экономически активного населения. Большую часть населения составляют граждане трудоспособного возраста.
Глава управления Росстата по региону Татьяна Курнякова накануне вручила мэру Краснодара символический сертификат о том, что кубанская столица теперь официально является городом-миллионником.