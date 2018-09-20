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20 сентября 00:35

Глава СПЧ предложил отправлять в колонии осужденных до вступления в силу приговора

Михаил Федотов выступил с инициативой законодательно разрешить отправку в колонии осужденных до того, как обвинительный приговор вступит в силу

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов выступил с инициативой законодательно разрешить отправку в колонии осужденных до того, как обвинительный приговор вступит в силу.

Михаил Федотов сообщил, что почти четверть сидельцев в следственных изоляторах уже признана виновными, но их защита обжаловала приговор. Согласно действующему законодательству, пока приговор обжалуется, обвиняемого нельзя этапировать к месту отбывания срока.

Правозащитник отметил, что среди этих людей есть те, кто проходит по групповым делам и апелляционную жалобу на приговор не подавал. «Но они вынуждены продолжать находиться в СИЗО до тех пор, пока приговор не вступит в силу после рассмотрения апелляционной инстанцией, хотя они могли бы в это время находиться в колонии», - заявил глава СПЧ, слова которого приводит ТАСС.

По словам главы СПЧ, иногда ФСИН отправляет в колонии людей, ожидающих нового судебного решения, «не от хорошей жизни», потому что содержать людей в переполненных камерах нехорошо.

Напомним, что в июне в России ступил в силу закон о пересчете срока заключения. Закон приравнивает один день в СИЗО к полутора дням в колонии, поскольку условия содержания в следственном изоляторе значительно хуже, чем в колониях.

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