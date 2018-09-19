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19 сентября 18:40

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о проведении реновации по всей стране

В Госдуму внесен законопроект о проведении реновации жилищного фонда по всей России. Сейчас массовый снос пятиэтажных «хрущевок» законодательно оформлен только в Москве

Фото: Москва За Калужской заставой

На рассмотрение Госдумы РФ внесен законопроект о проведении реновации жилищного фонда по всей России. Напомним, сейчас массовый снос пятиэтажных «хрущевок» законодательно оформлен только в Москве.

Законопроект «О реновации жилищного фонда в РФ» подготовили лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская.

Документ справоорссов направлен на «предотвращение возникновения аварийного жилищного фонда». Законопроект разрешает властям регионов за счет средств местных бюджетов проводить программу реновации жилищного фонда.

В «Справедливой России» отметили, что действующие механизмы расселения аварийного жилищного фонда носят точечный характер, поэтому проблема с расселением людей из аварийных домов не решается.

Напомним, сейчас программа реновации жилищного фонда запущена только в Москве. Власти планируют снести более 4 тысяч старых пятиэтажных панельных домов, а жильцов переселить в новые дома.

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