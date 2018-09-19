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19 сентября 17:06
Яшин Илья

Российский политик и муниципальный деятель. Депутат совета депутатов муниципального округа Красносельский, председатель совета депутатов района Красносельский города Москвы

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Вам шашечки или ехать?

Провели вчера первый совет депутатов Красносельского района в новом политическом сезоне. И важные вещи обсудили, и с единороссами поругались. Интересно было – в Госдуме, например, всё гораздо скучнее.

Начали с депутатских запросов в прокуратуру.

Летом в нашем районе было уничтожено деревянное здание на территории усадьбы купца Шибаева – культурного памятника, охраняемого государством. Снос был произведен по распоряжению, которое подписал Собянин. Мы считаем это прямым нарушением федерального закона, запрещающего на территории памятника любые работы, кроме тех, что направлены на его сохранение.

Совет депутатов потребовал от прокуратуры дать правовую оценку этому варварству и установить виновных. Любопытно, кстати, что даже один из депутатов от «Единой России» – Ольга Шолохова – поддержала это обращение, хотя оно очевидным образом направлено против действующего мэра. Но издевательское отношение к истории Москвы, видимо, даже единороссов начинает раздражать.

Второй запрос в прокуратуру касался нелегального хостела на Краснопрудной улице, который закрыт решением суда, но пытается продолжать работу. По этому вопросу депутаты голосовали единогласно (бывает у нас в муниципалитете и такое).

Утвердили изменение в бюджет: выполнили требование закона, в связи с индексацией пенсионных надбавок бывшим муниципальным руководителям. Это впечатляет, конечно. По всей стране повышают пенсионный возраст – при этом функционер местной «Единой России» Афанасий Рощин, несколько лет возглавлявший муниципалитет, ежемесячно получает из бюджета дополнительную надбавку к пенсии в 20 тысяч рублей.

Согласовали посадку новых деревьев на участках, где ветер поломал зеленые насаждения минувшим летом. Новые клены появятся на Каланчевской улице, а также в Протопоповском и 2-Красносельском переулках.

Ну а когда пришло время обсуждать премию главе муниципалитета, случился ожидаемый скандал. Для понимания: премия эта составляет чуть больше 70 тысяч рублей и по закону выплачивается раз в квартал после утверждения на совете депутатов.

«Нельзя выплачивать премию Яшину! – голосила депутат Алевтина Базеева из «Единой России. – Он не заслужил!»

Я в очередной раз объяснил, что с первого дня трачу эту премию на юриста в своей общественной приемной. Он работает два дня в неделю: по вторникам вместе со мной ведет прием, дает жителям бесплатные юридические консультации, а по четвергам – составляет запросы, обращения и прочие документы. Я мог бы забирать эти деньги себе, как делала Базеева, занимавшая мой пост в предыдущие годы. Но вместо этого, оплачиваю работу юриста, который помогает людям.

Базееву такой ответ, разумеется, не устроил. «Докажите! – кричала она. – Докажите, что деньги тратятся на юриста!»

«Ну ведь депутатам показывали договор Яшина с юристом, вы забыли что ли? – вмешался в дискуссию депутат Петр Царьков. – К тому же любой житель района может прийти в муниципалитет во вторник или четверг и убедиться, что юрист работает. Какие вам еще нужны доказательства?»

«Это все ложь! Ложь!» – сверкала глазами наша замечательная депутат Базеева. Люблю её в такие моменты. Кажется, что человек заново переживает свою комсомольскую молодость.

Но это была лишь разминка. В штыковую «Единая Россия» пошла, когда мы добрались до пункта повестки «Разное». Наши оппоненты собрали в зале заседаний группу людей, которые атаковали меня «неудобными вопросами». Получилось, правда, немного комично.

Женщина в красивом платье тянет руку. Даю слово.

«Илья Валерьевич, – говорит она с надрывом. – Вы уже год как взяли власть, а я вас до сих пор ни разу не видела!»

«Но я ведь каждый вторник веду приём граждан, – отвечаю. – Знаете об этом?»

«Знаю», – кивает.

«А чего же не приходите, если хотите меня увидеть?»

«А вот и приду!» – смотрит на меня строго.

Со своего стула встает коренастый мужчина.

«Я вот про ваше социальное такси хотел сказать. Ну какое же это социальное такси?» – хмурится он. «Простите, – говорю. – Я не понял вопрос. Что вы имеете в виду?»

«Ну вот мне позвонили из больницы, сказали к обеду отца привезти на анализы. Я набираю диспетчеру, а мне отвечают, что машина занята. И что делать?»

Я терпеливо объясняю, что автомобиль социального такси у нас в Красносельском районе всего один. Раньше эта машина возила главу муниципалитета – мою предшественницу из «Единой России» (ту самую Базееву, да). Я от такой привилегии отказался, теперь машина возит жителей района – ветеранов, инвалидов, многодетные семьи. Но иногда заявок слишком много, и водитель не успевает развести всех.

Мужчина меня слушает с недовольным видом.  «Ну понятно, – говорит. – Тогда не называйте это социальным такси».

«А как называть?» – я даже растерялся немного.

«Да как хотите! Просто такси!»

«Слушайте, вам шашечки или ехать?»

  «Мне? Мне ехать…»

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