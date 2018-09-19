«Единую Россию» обвинили в присвоении чужого проекта по созданию класса для детей с аутизмом
В подмосковном городе Балашиха открылся первый класс для детей с аутизмом. Реализацией данного проекта около двух лет занимались Центр проблем аутизма, фонды «Галчонок» и «Журавлик», Общественная палата и другие общественные и благотворительные организации
В подмосковном городе Балашиха открылся первый класс для детей с аутизмом. Реализацией данного проекта около двух лет занимались Центр проблем аутизма, фонды «Галчонок» и «Журавлик», Общественная палата и другие общественные и благотворительные организации. При этом данный проект был упомянут в списке «побед» партии «Единая Россия».
Директор Центра проблем аутизма Екатерина Мень рассказала «Дождю», что на сайте proekty.er.ru, на котором публикуются отчеты о проектах «Единой России», была опубликована новость об открытии класса для детей с аутизмом. В этой новости ни одна из организаций, занимавшаяся реализацией проекта, не была упомянута.
В качестве куратора была указана член отделения «Единой России» в Балашихе Лидия Рольщикова, а сам проект назван партийным. Екатерина Мень заявила, что ни Лидия Рольщикова, ни партия власти не имеют никакого отношения к открытию класса для детей-аутистов. Текст для новости об открытии класса был взят из ее поста в соцсети Facebook.
Учредители проекта намерены обратиться в центральный аппарат «Единой России» для разрешения ситуации с присвоением партией чужого проекта.
«Я 1,5 года работала в проекте, не заработав ни рубля, а какие-то тети из «Единой России» сейчас мой труд себе отметят, мне это неприятно». (…) «Единая Россия» годами о них (детях с аутизмом) не вспоминала, она их мусором считает. И когда мы привели [детей с аутизмом] в школу, то «Единая Россия» сказала, что это они [сделали]. Это просто неприлично!» - возмутилась Екатерина Мень.