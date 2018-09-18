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18 сентября 00:02

Депутаты предложили возродить заготовительные конторы для сбора ягод и грибов у граждан

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о возрождении заготовительных контор, куда россияне смогут сдавать собранные грибы, ягоды и орехи и т.д. без уплаты налогов

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о возрождении заготовительных контор, куда россияне смогут сдавать собранные грибы, ягоды и орехи и т.д. без уплаты налогов.

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев сообщил, что данный законопроект предлагает возродить заготовительные конторы, где граждане будут менять ягоды и грибы на деньги. Жителям деревень такой вариант обмена собранных плодов на денежные средства поможет улучшить  свое материальное положение.

В статье 217 российского Налогового кодекса отмечается, что доход от сбора ягод и грибов не подлежит налогообложению, однако Лесной кодекс не позволяет пользоваться этой статьей. Подготовленный законопроект разрешит сложившуюся правовую коллизию.

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