Депутаты предложили возродить заготовительные конторы для сбора ягод и грибов у граждан
На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о возрождении заготовительных контор, куда россияне смогут сдавать собранные грибы, ягоды и орехи и т.д. без уплаты налогов
На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о возрождении заготовительных контор, куда россияне смогут сдавать собранные грибы, ягоды и орехи и т.д. без уплаты налогов.
Глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев сообщил, что данный законопроект предлагает возродить заготовительные конторы, где граждане будут менять ягоды и грибы на деньги. Жителям деревень такой вариант обмена собранных плодов на денежные средства поможет улучшить свое материальное положение.
В статье 217 российского Налогового кодекса отмечается, что доход от сбора ягод и грибов не подлежит налогообложению, однако Лесной кодекс не позволяет пользоваться этой статьей. Подготовленный законопроект разрешит сложившуюся правовую коллизию.