Екатеринбургские активисты обвинили полицейских в превышении полномочий на акции 9 сентября
Активисты «Движения против насилия» из Екатеринбурга обратились в прокуратуру с требованием проверить законность действий сотрудников полиции во время протестной акции 9 сентября
Активисты «Движения против насилия» из Екатеринбурга обратились в прокуратуру с требованием проверить законность действий сотрудников полиции во время протестной акции 9 сентября. Активисты считают, что в ряде случаев стражи порядка превысили свои полномочия.
Координатор «Движения против насилия» Вячеслав Башков сообщил, что активисты организации на протестном митинге стали свидетелями незаконного задержания участников акции между проспектом Ленина и улицей Мира. Движение считает виновником массовых задержаний сотрудника министерства общественной безопасности Свердловской области Олега Малишевского. По словам Башкова, чиновник кричал в мегафон не нарушающим общественный порядок гражданам, чтобы они разошлись. Эту команду выполнить было невозможно, так как люди оказались фактически зажаты между кустами и сотрудниками Росгвардии.
В итоге акция против повышения пенсионного возраста завершилась массовыми задержаниями. При этом задержанных держали долгое время в холоде, без еды и воды. Кроме того, стражи порядка не пускали к задержанным наблюдателей ОНК.
«Приведенные факты нарушения закона должны быть проверены надзорными и следственными органами и лечь в основу обвинения по статьям самоуправство, превышение должностных полномочий и халатности», — заявил Вячеслав Башков.
Ранее екатеринбургские СМИ пожаловались начальнику региональной полиции на незаконные задержания журналистов на акции 9 сентября. Корреспонденты находились на митинге по заданию редакций, но полицейские задержали их и составили протокол о нарушении порядка проведения публичных мероприятий.