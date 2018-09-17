Сотрудникам ГИБДД запретили скручивать регистрационные номера с автомобилей
Такое решение было принято главой государства во избежание нарушений со стороны сотрудников правоохранительных органов
Сотрудникам Госавтоинспекции запретили скручивать государственные номера с автомобилей в случае вынесения решения о запрете их эксплуатации. Соответствующий указ в понедельник, 17 сентября, подписал президент Владимир Путин.
Такое решение было принято главой государства во избежание нарушений со стороны сотрудников правоохранительных органов.
Одновременно с этим за сотрудниками ГИБДД сохраняется право «запрещать эксплуатацию автомототранспортных средств и прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин» до устранения причин, послуживших основанием для такого запрета.