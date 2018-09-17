В Челябинске на «Параде первоклашек» детей нарядили в форму ОМОНа и раздали дубинки
В Челябинске состоялся «Парад первоклассников», в ходе которого дети могли ознакомиться с различными профессиями, в том числе и профессией полицейского
Фото: 74.ru
В Челябинске состоялся «Парад первоклассников», в ходе которого дети могли ознакомиться с различными профессиями, в том числе и профессией полицейского. Участникам парада также предоставили возможность примерить разную униформу.
Региональное издание 74.ru опубликовало фотографии с детского мероприятия, на которых один из школьников примеряет форму сотрудника ОМОН. Речь идет об экипировке правоохранителей, которая используется при разгоне несанкционированных протестных митингов.
Пользователи социальных сетей негативно отнеслись к тому, что детей с ранних лет учат пользоваться дубинками.