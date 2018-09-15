Кто покрывает этих наглецов?
Есть в нашем Красносельском районе хостел под названием «Арка». Располагается в жилом доме на Красногрудой улице и очень раздражает местных жителей.
Недовольство понятно: у хостела нет отдельного входа, и своих гостей он пускает через общий подъезд. Точнее сказать — пускает всех подряд, включая многочисленных бездомных с площади Трех вокзалов. В итоге на лестничной клетке постоянно образуются лежбища и стоит невыносимый запах.
По обращению жителей, была организована проверка, которая обнаружила в помещениях хостела многочисленные нарушения санитарных норм. В итоге суд принял решение закрыть заведение, а приставы его опечатали.
Уж не знаю, кем себя возомнили владельцы этой гостиницы и кто их покрывает. Однако вчера они самовольно сорвали печати и, вопреки судебному запрету, стали снова заселять постояльцев. Жители это заметили и попросили вмешаться депутатов.
Я, честно говоря, поначалу даже растерялся от наглости этих «бизнесменов». Вызвали полицию. Участковый грустно выслушал нас, вздохнул и отправился на лестничную клетку звонить начальству. Из-за двери был слышен его голос: «Тут жители и депутаты наседают, что мне делать-то? Я же не могу просто уехать».
Выбора у полицейского и правда не было: он начал оформлять протокол. Администратор хостела куда-то испарилась, осталась лишь горничная. Она сдала начальство с потрохами: честно рассказала, что управляющий сорвал печати, назвала его имя и утончила другие детали.
В номерах обнаружили постояльцев, которых заселили ранее в этот же день.
Первую дверь открыла супружеская пара из Нижнего — приехали на выходные погулять по столице. Мужик улыбается: «Я знал, что Яшин депутат в этом районе Москвы, но не думал, что он к нам лично в гостиницу придет».
Во втором номере — двое крепких молодых парней. Я говорю: «Вы прям как те двое «туристов» из Солсбери. Тоже приехали собор посмотреть?» Смеются в ответ: «Не, не. Мы не такие, нам девушки нравятся».
К этому времени, наконец, появился администратор, которого мы попросили вернуть деньги постояльцам. Жители дома нашли им номера по такой же цене в легальных гостиницах поблизости и вызвали такси.
Участковый составил протокол и взял с сотрудников хостела расписки в том, что они уведомлены о закрытии «Арки» по решению суда. Пристав по телефону сказал, что приедет в понедельник и опечатает помещение заново. До тех пор мы опечатали незаконный хостел сами в рамках общественно-депутатского контроля — штампом муниципалитета.
Я ничего не имею против такого рода бизнеса: Москве нужны нормальные современные хостелы. Но это не значит, что можно открывать в жилом подъезде помойку, которая портит отравляет жизнь граждан. И уж тем более это не значит, что можно нарушать судебные запреты и срывать печати пристава.
Отдельно обсудим эту ситуацию во вторник на совете депутатов и направим депутатские запросы в МВД и прокуратуру.