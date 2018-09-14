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14 сентября 07:22

Владимир Якунин получил визу для работы в Германии и открыл там институт

​В Берлине два года назад открылся исследовательский институт «Диалог цивилизаций», который возглавляет бывший разведчик и бывший глава «Российских железных дорог» Владимир Якунин

В Берлине два года назад открылся исследовательский институт «Диалог цивилизаций», который возглавляет бывший разведчик и бывший глава «Российских железных дорог» Владимир Якунин. Экс-глава РЖД и патриот получил визу D, которая разрешает не только жить в Германии, но и работать.

Московский муниципальный депутат Дмитрий Клочков сообщил, что его друзья встретили Владимира Якунина в визовом отделе консульства ФРГ в Москве. Мундеп сообщил, что видный российский патриот получает визу D, за которой следует получение вида на жительства. Напомним, что сын Якунина имеет гражданство Великобритании, что по неофициальным данным и стало поводом для его отставки с поста главы РЖД.

Ранее издание Deutsche Welle сообщало, что в Германии открылся институт «Диалог цивилизаций», сооснователем которого является Якунин. Институт занимается исследованиями в сфере международных отношений и выработкой рекомендаций по снижению напряженности в мире.

Офис институт Якунина снимает в историческом центре Берлина в шаговой доступности от Бранденбургских ворот.

Немецкая пресса предполагает, что под прикрытием «Диалога цивилизаций» может действовать «инструмент Кремля», который призван отстаивать российские интересы за границей. При этом в «Диалог цивилизаций» отказались идти известные немецкие эксперты, а другие институты с ним не сотрудничают, так как Якунина в Германии считают «человеком Путина», сообщает Newsru.com со ссылкой на немецкую прессу.  

Финансируется «Диалог цивилизаций» из созданного специально для этой цели фонда в Швейцарии. Спонсорами фонда СМИ называют самого Владимира Якунина и бизнесмена Рубена Варданяна.

Социолог Игорь Эйдман в этой связи напомнил, что  Владимир Якунин является разведчиком с 20-летним стажем и пошутил, что экс-глава РЖД будет работать на Кремль под прикрытием.

«Нынешние Штирлицы в Германию не под покровом ночи пробираются. (...) Кадровый советский, а затем российский разведчик Владимир Якунин средь бела дня пришел в немецкое посольство, честно постоял вместе с туристами в очереди и стал счастливым обладателем «голубой карты», дающей право на проживание и работу в Германии», - написал социолог в Facebook.

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