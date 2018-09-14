Госдума отклонила законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты
Комитет Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции отклонил законопроект, который предполагает отмену уголовной ответственности за репосты, лайки и сохраненные картинки в соцсетях
Комитет Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции отклонил законопроект, который предполагает отмену уголовной ответственности за репосты, лайки и сохраненные картинки в соцсетях. Депутаты из этого комитета попросили авторов законопроекта по-другому сформулировать свою идею.
Руководитель профильного комитета Василий Пискарев заявил, что данный законопроект не был поддержан правительством и Верховным судом.
Документ об отмене уголовной ответственности за репосты подготовили депутаты Сергей Шаргунов и Алексей Журавлев. Народные избранники предложили исключить «излишне репрессивный уклон статьи» 282 УК РФ о возбуждении ненависти или вражды.
По данным правозащитников, в 2017 году за репосты и сохраненные картинки в социальных сетях, в частности «ВКонтакте», были осуждены 460 человек. Каждый пятый получил реальный срок.