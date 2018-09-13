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13 сентября 07:12

Госдума рассмотрит законопроект о продлении срока действия скидки на оплату штрафов ГИБДД

Госдума рассмотрит законопроект, который продлит срок действия 50%-й скидки при оплате автомобильного штрафа в течение 20 суток

Госдума рассмотрит законопроект, который продлит срок действия 50%-й скидки при оплате автомобильного штрафа в течение 20 суток. Документ был разработан после вынесения Конституционным судом РФ решения в пользу автомобилиста, который не смог воспользоваться скидкой из-за медленной доставки постановления о штрафе «Почтой России».

Согласно законопроекту, если «письмо счастья» из ГИБДД  пришло на почту через 20 дней с момента вынесения постановления о штрафе за нарушение ПДД и водитель не успел воспользоваться скидкой, то он может заявить ходатайство на восстановление дисконта в суд или Госавтоинспекцию.

Пакет соответствующих поправок в КоАП уже одобрен профильным комитетом Госдумы по госстроительству, сообщает «КоммерсантЪ».

Напомним, ранее муниципальный депутат московского округа Мещанский Юрий Рейнхиммель обратился в суд после того, как не смог оплатить штраф за превышение скорости с 50%-й скидкой. Срок действия скидки составляет 20 дней, но «Почта России» не успела вовремя доставить письмо с постановлением о штрафе.

Автомобилист пытался восстановить скидку, но во всех инстанциях, в которые он обращался, получил отказ. Тогда он обратился в КС РФ, который постановил, что размещение информации о штрафе на сайте ГИБДД или sms-оповещение не являются заменой уведомления заказным письмом. КС попросил власти исправить закон.

Депутат Вячеслав Лысаков, который является автором закона о скидке на оплату штрафов ГИБДД, отметил, что скидку в свое время придумали для стимулирования водителей пользоваться электронными сервисами, которые сообщают о выписанном штрафе. При этом законопроект, который был разработан по рекомендации КС РФ, напротив, возвращает водителей в «каменный век».

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