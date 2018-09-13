На рассмотрение Госдумы внесли свод правил проведения дуэлей
Автор кодекса пояснил, что в последнее время появилась тенденция со стороны государственных служащих вызывать на дуэль граждан выражающих отличные от официальных точки зрения
Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов подготовил проект Дуэльного кодекса и внес его на рассмотрение коллег. С такой инициативой народный избранник выступил после того, как глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль оппозиционера Алексея Навального.
Сергей Иванов пояснил, что в последнее время появилась тенденция со стороны государственных служащих вызывать на дуэль граждан выражающих отличные от официальных точки зрения.
В Дуэльном кодексе перечислены все возможные случаи и причины для проведения дуэлей.
Напомним, глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на расследование Фонда борьбы с коррупцией о закупке продуктов для нужд силового ведомства по завышенным ценам. Силовик пообещал сделать из оппозиционера «хорошую отбивную».
Алексей Навальный на вызов Виктора Золотова пока не ответил, поскольку отбывает административный срок за нарушение правил проведения митингов.