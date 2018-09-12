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12 сентября 18:11

Магазинам запретят продавать детям и подросткам газировку и шоколадки

Депутат Милонов предложил обязать продавцов и производителей газированных напитков, шоколадных батончиков и других изделий с высоким содержанием сахара маркировать продукцию предупреждающими надписями

В российских магазинах могут запретить продажу несовершеннолетним гражданам продукты с повышенным содержанием сахара. Автор инициативы - депутат Госдумы Виталий Милонов - считает, что эта мера поможет решить проблему детского ожирения.

Депутат Милонов предложил обязать продавцов и производителей газированных напитков, шоколадных батончиков и других изделий с высоким содержанием сахара маркировать продукцию надписями с предупреждением о риске ожирения, сообщает «Москва 24».

«В своей любви к такой „еде“ дети не знают меры: имея карманные деньги, они лихо тратят все, что им дают родители не на овсяные хлопья и молоко, а на настоящую пищевую отраву в манящей и красивой упаковке», - посетовал депутат от «Единой России».

Список запрещенных к продаже для детей младше 14 лет продуктов должны составить специалисты по здоровому питанию.

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