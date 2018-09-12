Магазинам запретят продавать детям и подросткам газировку и шоколадки
Депутат Милонов предложил обязать продавцов и производителей газированных напитков, шоколадных батончиков и других изделий с высоким содержанием сахара маркировать продукцию предупреждающими надписями
В российских магазинах могут запретить продажу несовершеннолетним гражданам продукты с повышенным содержанием сахара. Автор инициативы - депутат Госдумы Виталий Милонов - считает, что эта мера поможет решить проблему детского ожирения.
Депутат Милонов предложил обязать продавцов и производителей газированных напитков, шоколадных батончиков и других изделий с высоким содержанием сахара маркировать продукцию надписями с предупреждением о риске ожирения, сообщает «Москва 24».
«В своей любви к такой „еде“ дети не знают меры: имея карманные деньги, они лихо тратят все, что им дают родители не на овсяные хлопья и молоко, а на настоящую пищевую отраву в манящей и красивой упаковке», - посетовал депутат от «Единой России».
Список запрещенных к продаже для детей младше 14 лет продуктов должны составить специалисты по здоровому питанию.