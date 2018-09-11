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11 сентября 18:54
Орехъ Антон

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы"

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Дуэль!

Люди в погонах и в шлемах космонавтов до сих пор регулярно молотили дубинками разнообразных протестующих и митингующих, делая из них «отбивные». Но теперь мы понимаем, что это было не избиение или произвол – а дуэль. 
И если на каком-то шествии изобьют человек пятьсот, то это значит, что просто состоялось пятьсот дуэлей – дуэльный флешмоб.

Но, конечно, генерал Золотов крут! Во-первых, он называет Навального по имени. Причем, столько раз, что обназывался за все последние годы, когда наши вожди придумывали Навальному какие угодно иносказательные обозначения, лишь бы не произнести вслух эту жуткую фамилию, похожую на древнее заклятие.

Во-вторых, стало ясно, что за расследованиями Навального следят и что его аудитория – это не только бездельники из YouTube, но и самые наиответственнейшие работники страны.

В-третьих, у Золотова есть все возможности просто еще раз отметелить Навального и упечь в камеру хоть до первого снега, хоть до первых ласточек, но он предлагает дуэль – поединок чести! 
Правда, дуэль – это схватка между равными, а Золотов и Навальный не равны. К тому же Золотов предлагает Навальному не столько дуэль, сколько драку.

Допустим, драка состоится. Допустим, Золотов поколошматит Навального – мужчина он хоть и не юный, но крепкий. Но в Уголовном кодексе нет понятия дуэли, а нанесение телесных повреждений в Кодексе есть. Хотя, главное, не это. Навальный выдвинул конкретные претензии. Золотов эти претензии не опроверг. Он вспомнил Порошенко, Мальцева, Березовского, Ходорковского и даже трех погибших в Африке журналистов. Но по фактам расследования не сказал ничего, кроме сока за 40 рублей.

Если Золотов побьет Навального, претензии автоматически исчезнут? Воровство перестанет быть воровством, а коррупция перестанет быть коррупцией? А если вдруг Навальный побьет Золотова? Золотов после этого уйдет в отставку или признает гниль в силовых структурах – что будет?

И на всякий случай, в обращении начальника Росгвардии есть последний абзац. С обещанием перешагнуть и вытереть ноги на потеху личному составу Росгвардии.

Дуэль – это фантазия. Никакого поединка, кончено, не будет. А вот перешагнуть и вытереть ноги – это и есть реальность нашей жизни. И угроза обращена не только к Навальному, а вообще ко всем желающим совать свой нос в золотовские делишки и вообще лезть, куда не просят. Значит, задел Навальный Золотова. Значит, попал. Но вот теперь он действительно должен быть очень осторожен.

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