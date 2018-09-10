В Москве полиция задержала участников «бессрочного протеста»
В акции протеста около памятника находилось 16 молодых людей. Они требовали отставки президента и правительства, отмены статьи об уголовной ответственности за репосты и лайки и отмены повышения пенсионного возраста
Фото: Twitter/tvrain
Московские полицейские задержали участников «бессрочного протеста» против неэффективной власти на Страстном бульваре.
Портал «ОВД-Инфо» сообщает, что стражи порядка задержали семерых участников протеста около памятника Твардовскому. Оппозиционеров доставили в ОВД «Тверское».
По данным «Дождя», в акции протеста около памятника находилось 16 молодых людей. Они требовали отставки президента и правительства, отмены статьи об уголовной ответственности за репосты и лайки и отмены повышения пенсионного возраста.
Ранее в своем Telegram-канале активисты сообщили, что намерены протестовать против действующей власти бессрочно. Желающих присоединиться к протесту они просили принести еду, воду и теплые вещи.