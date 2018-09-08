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08 сентября 08:55

​Причиной жесткой посадки самолета в аэропорту Сочи стал сильный порыв ветра

Причиной жесткой посадки пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании «ЮТэйр» в аэропорту Сочи 1 сентября стали неблагоприятные погодные условия, а именно сильный порыв ветра

Фото: ВКонтакте/Это Сочи, детка!

Причиной жесткой посадки пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании «ЮТэйр» в аэропорту Сочи 1 сентября стали неблагоприятные погодные условия, а именно сильный порыв ветра. Участники расследования сообщили, что порывом ветра самолет вытолкнуло за пределы взлетно-посадочной полосы.

Во время совершения посадки скорость лайнера самопроизвольно начала резко увеличиваться, в результате чего он понесся вперед, вместо снижения. Эксперты пришли к выводу, что увеличение скорости воздушного судна не было связано с действиями пилотов. Высока вероятность того, что лайнер попал в зону попутного ветра, скорость которого составляла примерно 20 м/с. Самолет из-за сильного ветра переместился на 1,3 км и приземлился по середине взлетно-посадочной полосы с завышенной путевой скоростью, сообщает «КоммерсантЪ».

Эксперты считают, что при таких погодных условиях (сильный ветер и ливень) пилоты не должны были принимать решение о посадке в Сочи. Кроме того, это в районе аэропорта было объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, 1 сентября пассажирский самолет авиакомпании «ЮТэйр» из Москвы выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. У самолета были разрушены крыло и шасси, а левый двигатель загорелся. Также была повреждена носовая часть.

В результате происшествия пострадали 18 пассажиров рейса и скончался один из сотрудников сочинского аэропорта - у мужчины после происшествия случился сердечный приступ.

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