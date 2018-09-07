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07 сентября 00:35

ФБК рассказал о миллионных тратах Пенсионного фонда на аренду автомобилей

Чиновники ПФР, которые ранее категорически отказались продавать свои шикарные здания и перечислить вырученные деньги на повышение пенсий, тратят на аренду автомобилей миллионы бюджетных рублей

Фото: expertrt.ru

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал новое расследование, объектом которого стал Пенсионный фонд России. Чиновники ПФР, которые ранее категорически отказались продавать свои шикарные здания и перечислить вырученные деньги на повышение пенсий, тратят на аренду автомобилей миллионы бюджетных рублей.

По данным борцов с коррупцией, госконтракт на аренду автомобилей для нужд Пенсионного фонда, был заключен через 10 дней после внесения на рассмотрение Госдумы законопроекта о повышении пенсионного возраста. «То есть в самый разгар дискуссии и заявлений того же главы ПФР Антона Дроздова, что только повышение пенсионного возраста позволит увеличить пенсии», - отметили в ФБК.

В расследовании сообщается, что только для одной исполнительной дирекции Пенсионного фонда за бюджетный счет арендуются шесть автомобилей BMW 5-й серии 2018 года выпуска, 22 автомобиля Toyota Camry и 14 «машин классом пониже». Еще 51 автомобиль арендуется для региональных отделений фонда. При этом аренда одного BMW обходится в 560 тысяч рублей в месяц или 3 млн 360 тысяч рублей за шесть месяцев. На техническое обслуживание автопарка организации, обслуживающей пенсионеров, за 2017 год было потрачено 24 млн рублей.

Юристы ФБК также обнаружили признаки картельного сговора при проведении семи последних тендеров ПФР. В конкурсах Пенсионного фонда несколько лет подряд участвуют только три компании - это ООО «Транспортные Решения», ООО «Букет» и ООО «Комфорт и Безопасность». Учредителей этих фирм объединяет одинаковый адрес регистрации. Кроме того, учредитель «Транспортных решений» два года назад продал учредителю «Букета» свое юридическое лицо - ООО «ЦБЗТ».

В ходе всех торгов цена контракта снижалась чисто символически - не более чем на 1%. Обычно так и бывает при картельном сговоре.

Победитель тендера ООО «Транспортные решения», согласно налоговой отчетности, имеет всего одного сотрудника. Но это не помешало ПФР заключить с компанией контракты на 350 млн рублей.

Ранее ФБК опубликовал материал об имуществе главы ПФР Антона Дроздова и его родственников на общую сумму около миллиарда рублей.

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