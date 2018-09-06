Минприроды подготовило доклад о росте числа катастроф и эпидемий в России
Министерство природы России обнародовало доклад об изменениях климата, которые неизбежно приведут к росту числа стихийных бедствий и различных эпидемий
Министерство природы России обнародовало доклад об изменениях климата, которые неизбежно приведут к росту числа стихийных бедствий и различных эпидемий.
В докладе министерства сообщается, что в России климат меняется намного быстрее, чем в других странах, по причине больших объемов промышленных выбросов, которые в свою очередь вызваны экономическим ростом и увеличением населения.
Изменение климата, вызванное антропогенными выбросами парниковых газов, приведет к росту числа стихийных бедствий, эпидемий и гибели урожаев. Так, в регионах Центрального и Южного ФО вырастет число смертей людей старшего возраста из-за жары. Лесные пожары и горящие торфяники приведут к увеличению уровня загрязнения воздуха, что вместе с жарой приведет к распространению таких респираторных заболеваний, как астма, пневмония и туберкулез. Помимо этого, жители России станут чаще страдать от острых кишечных заболеваний, паразитов, опасных инфекций, в частности, сибирской язвы, клещевого энцефалита и малярии, сообщает «КоммерсантЪ».
В центральной части страны и Сибири участятся засухи, что станет причиной гибели урожая.
В докладе Минприроды говорится и об опасности таяния вечной мерзлоты. Это приведет к нарушению функционирования всех видов инфраструктуры: дорог, нефте- и газопроводов, инженерных сооружений. При таком раскладе высока вероятность загрязнений окружающей среды нефтепродуктами, токсичными и даже радиоактивными веществами.