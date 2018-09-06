Меню
Общество
По чьей вине умирают от голода шахтерские города
Общество
06 сентября 15:15

Минприроды подготовило доклад о росте числа катастроф и эпидемий в России

Министерство природы России обнародовало доклад об изменениях климата, которые неизбежно приведут к росту числа стихийных бедствий и различных эпидемий

Фото: ginko-alex.livejournal.com

Министерство природы России обнародовало доклад об изменениях климата, которые неизбежно приведут к росту числа стихийных бедствий и различных эпидемий.

В докладе министерства сообщается, что в России климат меняется намного быстрее, чем в других странах, по причине больших объемов промышленных выбросов, которые в свою очередь вызваны экономическим ростом и увеличением населения.

Изменение климата, вызванное антропогенными выбросами парниковых газов, приведет к росту числа стихийных бедствий, эпидемий и гибели урожаев. Так, в регионах Центрального и Южного ФО вырастет число смертей людей старшего возраста из-за жары. Лесные пожары и горящие торфяники приведут к увеличению уровня загрязнения воздуха, что вместе с жарой приведет к распространению таких респираторных заболеваний, как астма, пневмония и туберкулез. Помимо этого, жители России станут чаще страдать от острых кишечных заболеваний, паразитов, опасных инфекций, в частности, сибирской язвы, клещевого энцефалита и малярии, сообщает «КоммерсантЪ».

В центральной части страны и Сибири участятся засухи, что станет причиной гибели урожая.

В докладе Минприроды говорится и об опасности таяния вечной мерзлоты. Это приведет к нарушению функционирования всех видов инфраструктуры: дорог, нефте- и газопроводов, инженерных сооружений. При таком раскладе высока вероятность загрязнений окружающей среды нефтепродуктами, токсичными и даже радиоактивными веществами.

Материалы по теме
Следственный комитет возбудил дело по факту вредных выбросов в Армянске
Власти Крыма приняли решение эвакуировать детей из Армянска из-за вредных выборов
Расходы на реализацию нацпроекта «Экология» выросли в 4 раза
Сейчас на главной
Горячие новости
Реализацию «майских указов» президента профинансируют из федерального бюджета
​Исполнение «майских указов» президента Владимира Путина от 2018 года будет профинансировано из средств федерального бюджета на 95%. Остальные деньги на борьбу с бедностью должны добавить региональные власти
Горячие новости
Семья Михаила Гуцериева возглавила рейтинг самых богатых кланов России
Общее состояние Михаила Гуцериева, Саит-Салама Гуцериева, гендиректора «Фортеинвеста» Саида Гуцериева и гендиректора «М.Видео» Билана Ужахова журнал оценил 5,97 млрд долларов
Горячие новости
Фабрика троллей г-на Собянина
​Соратники оппозиционера Алексея Навального обратились к мэру Москву Сергею Собянину с просьбой добровольно покинуть занимаемую должность и не участвовать в выборах главы столицы 9 сентября
Горячие новости
Топ-менеджеры «Росатома» не смогли получить визы для поездки на симпозиум в Лондоне
Несколько высокопоставленных сотрудников госкорпорации «Росатом» не смогли посетить симпозиум Всемирной ядерной ассоциации в Лондоне из-за проблем с получением британских виз
Горячие новости
Отток капитала из России по итогам года составит 41 млрд рублей
Минэкономразвития России в два раза увеличило прогноз по оттоку капитала в текущем году. Согласно прогнозу ведомства, из России до конца года выведут 41 млрд долларов
Горячие новости
​Молодые и дерзкие
Малоизвестная хакерская группа Silence нанесла российским банкам ущерб в размере 52 млн рублей. В такую сумму ущерб от кибератак оценили эксперты компании по предотвращению киберпреступлений Group-IB
Горячие новости
В аэропорту Нью-Йорка изолировали самолет из Дубая с «кашляющими пассажирами»
В международном аэропорту Нью-Йорка задержали самолет авиакомпании Emirates, прибывший из Дубая. Самолет поместили в карантин из-за того, что пассажиры рейса могут быть больны
Авторская колонка
Нищие духом и власть
Вообще-то я себя не уважаю. Сколько ни пыжусь, ни оправдываюсь, а приходится хотя бы самому себе признаться: человек я по большому счету никчемный. Работаю кое-как, без охоты, креатива, ни в чем толком не разбираюсь, утюг и то починить не смог.
Ларин Александр
Горячие новости
Компания Mercedes-Benz представила собственный электрокар
​Компания Mercedes-Benz представила собственный электрокроссовер EQC с батареей которой должно хватать на 500 км. В компании рассчитывают, что этот автомобиль станет конкурентом электромобилей Tesla
самооборона
Самооборона – выбор между тюрьмой и моргом
Житель Челябинской области Александр Григорьев, убивший четырех из пяти напавших на его дом преступников, остался чист перед законом. И этот случай действительно беспрецедентный ...
Горячие новости
Лондон назвал имена подозреваемых в отравлении Скрипалей
Британские правоохранительные органы назвали имена российских граждан, которые подозреваются в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим газом «Новичок»
Горячие новости
​Домик для дочки депутата
Британские СМИ сообщили о покупке дочерью депутата Госдумы от республики Татарстан Рината Хайрова особняка в Англии. Дом с десятью спальнями расположен в графстве Суррей
Горячие новости
Московские власти на три дня перекроют движение на Тверской улице
Московские власти с 7 по 10 сентября перекроют движение на Тверской улице и прилегающих к ней переулках. Такое решение принято в связи с празднованием Дня города
Горячие новости
«Победу» обвинили в использовании предупреждения ФАС для повышения тарифов
ФАС обвинила лоукостер «Победа» в использовании предупреждения ведомства по поводу стоимости провоза багажа в качестве повода для повышения стоимости услуги
МЦР
Стена абсурда
Усадьба Лопухиных – памятник архитектуры XVII–XIX веков и объект культурного наследия федерального значения. С этим никто не спорит. Сегодня он красивый, статный, уютный – хотя таким он был не всегда. Таким его за долгие годы упорного труда сделал Международный Центр Рерихов
Горячие новости
Ростуризм приостановил работу «Натали турс»
​Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров три юридических лица, работавших под брендом «Натали Турс». Накануне вступил в силу закон, который разрешает ведомству исключать туроператоров из реестра
Горячие новости
Осторожно, фальшивка!
Мошенники произвели массовый вброс в банкоматы фальшивых купюр номиналом в 5 тысяч рублей. Об этом сообщил крупнейший производитель банкоматов NCR. Убытки банков оцениваются в миллионы рублей
Горячие новости
Тюменский суд оштрафовал спикера гордумы за ДТП с двумя погибшими
Тюменский районный суд вынес решение по делу о ДТП с двумя погибшими, виновником которого стал спикер Тюменской городской думы Дмитрий Еремеев. Депутат отделался штрафом в размере 200 тысяч рублей