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06 сентября 07:33

Топ-менеджеры «Росатома» не смогли получить визы для поездки на симпозиум в Лондоне

Несколько высокопоставленных сотрудников госкорпорации «Росатом» не смогли посетить симпозиум Всемирной ядерной ассоциации в Лондоне из-за проблем с получением британских виз

Несколько высокопоставленных сотрудников госкорпорации «Росатом» не смогли посетить симпозиум Всемирной ядерной ассоциации в Лондоне из-за проблем с получением британских виз. В мероприятии должны были принять участие 30 топ-менеджеров корпорации, но у семь человек не смогли получить визы.

Источник РБК в «Росатоме» сообщил, что документы на визу были поданы за 1,5 месяца до поездки. Проблемы с визами могли возникнуть из-за сложных отношений между Москвой и Лондоном на фоне инцидента с отравлением Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Стоит отметить, что «Росатом» выступает одним из спонсоров симпозиума, но поехать в Лондон смогли только те топ-менеджеры, у которых были многократные визы.

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