Дочь депутата Госдумы от Татарстана купила особняк в Англии за 22 млн фунтов
Британские СМИ сообщили о покупке дочерью депутата Госдумы от республики Татарстан Рината Хайрова особняка в Англии. Дом с десятью спальнями расположен в графстве Суррей
Британские СМИ сообщили о покупке дочерью депутата Госдумы от республики Татарстан Рината Хайрова особняка в Англии. Дом с десятью спальнями расположен в графстве Суррей, а его стоимость оценивается в 22 млн фунтов.
Особняк Эльсины Хайровой считается одним из самых дорогих в графстве Суррей. В доме есть 10 спален, 15 ванных комнат, бассейн, кинотеатр, винный погреб и даже свой spa-салон, сообщает «АиФ Казань» со ссылкой на британские СМИ.
Дочь депутата Госдумы РФ, которая имеет британское гражданство, также приобрела квартиру в престижном районе Лондона за 10 млн фунтов.
Ринат Хайров представляет в Госдуме республику Татарстан и является членом фракции «Единой России». Ранее он занимал должности главы управления ФНС по Татарстану и замглавы Министерства финансов республики.
Согласно декларации о доходах, Ринат Хайров в 2017 году заработал всего 7,7 млн рублей.