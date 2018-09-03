В Москве митинг против повышения пенсионного возраста собрал 9 тысяч человек
В Москве в минувшее воскресенье, 2 сентября, прошел митинг против пенсионного возраста. Организаторами акции выступила партия КПРФ
В Москве в минувшее воскресенье, 2 сентября, прошел митинг против пенсионного возраста. Организаторами акции выступила партия КПРФ. По данным «Белого счетчика», в мероприятии приняли участие около 9 тысяч человек.
В Москве митинг против пенсионной реформы прошел на проспекте Академика Сахарова. Аналогичные акции прошли также в других городах, в частности, Владивостоке, Барнауле, Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске и т.д.
Участники протестной акции пришли с плакатами «Нет пенсионному геноциду», «Пенсионеры не должны платить за ошибки чиновников», «55 лет и ни минутой больше!» и т.д.
Напомним, правительство предлагает повысить к 2024 году пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Позднее президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам заявил, что возраст выхода на пенсию для женщин повысят не до 63 лет, а до 60.