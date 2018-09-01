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01 сентября 06:11

В аэропорту «Шереметьево» больше не будут вызывать опаздывающих пассажиров на посадку

Руководство московского аэропорта «Шереметьево» больше не будет вызывать по громкой связи зарегистрированных пассажиров, опаздывающих на свой рейс

Фото: avia2.ru

Руководство московского аэропорта «Шереметьево» больше не будет вызывать по громкой связи зарегистрированных пассажиров, опаздывающих на свой рейс.

В воздушной гавани такое решение аргументировали необходимостью соблюдать федеральный закон о защите персональных данных.

«Будет использоваться общее напоминание о необходимости срочно пройти на посадку с указанием рейса, но без указания фамилии конкретного лица», - говорится в официальном заявлении «Шереметьево».

В других столичных аэропортах «Домодедово» и «Внуково» пока не сообщили, откажутся ли они от вызова опаздывающих на рейс пассажиров.

Закон «О персональных данных» был принят в июле 2006 года, но сих пор этот документ не мешал сотрудникам «Шереметьево» персонально вызывать пассажиров на посадку.

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