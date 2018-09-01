В аэропорту «Шереметьево» больше не будут вызывать опаздывающих пассажиров на посадку
Руководство московского аэропорта «Шереметьево» больше не будет вызывать по громкой связи зарегистрированных пассажиров, опаздывающих на свой рейс
Руководство московского аэропорта «Шереметьево» больше не будет вызывать по громкой связи зарегистрированных пассажиров, опаздывающих на свой рейс.
В воздушной гавани такое решение аргументировали необходимостью соблюдать федеральный закон о защите персональных данных.
«Будет использоваться общее напоминание о необходимости срочно пройти на посадку с указанием рейса, но без указания фамилии конкретного лица», - говорится в официальном заявлении «Шереметьево».
В других столичных аэропортах «Домодедово» и «Внуково» пока не сообщили, откажутся ли они от вызова опаздывающих на рейс пассажиров.
Закон «О персональных данных» был принят в июле 2006 года, но сих пор этот документ не мешал сотрудникам «Шереметьево» персонально вызывать пассажиров на посадку.