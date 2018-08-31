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31 августа 07:11

Роскомнадзор и ФСБ испытывают новые технологии для блокировки Telegram

​Российские чиновники и силовики проводят испытания новой технологии для блокировки опального мессенджера Telegram, который отказывается сотрудничать с ФСБ

Российские чиновники и силовики проводят испытания новой технологии для блокировки опального мессенджера Telegram, который отказывается сотрудничать с ФСБ.

По данным Reuters, испытаниями новых методов блокировки сайтов и онлайн-сервисов занимается межведомственная комиссия, в которую вошли представители ФСБ, Роскомнадзора и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Софт испытывается на базе сети «Ростелекома» в Реутове.

Сейчас испытания проходят отечественные разработки компаний «РДП.РУ», «АДМ Системы», «НТЦ Протей», DDoS-Guard, Napa Labs, Vas Experts и «Концерн Автоматика», который входит в «Ростех».

Напомним, решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России было принято в апреле 2018 года. Роскомнадзор в рамках блокировки мессенджера внес в реестр запрещенных сайтов миллионы IP-адресов, однако сервис по-прежнему доступен для пользователей.

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