Большинство российских больниц не смогло выполнить указ о повышении зарплат врачам
Руководство большинства российских больниц не смогло выполнить «майские указы» президента Владимира Путина от 2017 года. В указах речь идет о повышении зарплаты медицинских работников
Руководство большинства российских больниц не смогло выполнить «майские указы» президента Владимира Путина от 2017 года. В указах речь идет о повышении зарплаты медицинских работников.
Издание РБК проанализировало финансовую отчетность за 2017 год почти 7,3 тысячи российских больниц и подсчитало, какими могли бы быть зарплаты немедицинского персонала, если бы заработки медиков достигли значений из «майских указов».
Так, у 864 больниц не осталось бы средств на зарплату немедицинским работникам. В 2,3 тысячи больниц зарплата немедицинского персонала была бы ниже прожиточного минимума, в 3,3 тысячах больниц - ниже средней по региону.
И только в 814 медучреждениях при выполнении «майских указов» заработки немедицинских работников могли бы достичь средних по региону.
Таким образом можно сделать вывод, что по состоянию на конец 2017 года «майские указы» не могли быть исполнены в большинстве российских больниц.