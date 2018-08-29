Москва заняла последнее место в рейтинге городов с наилучшей репутацией
Российская столица заняла последнее место в репутационном рейтинге городов мира, который составила консалтинговая компания Reputation Institute. Москва оказалась на 56-м месте с результатом 51,3 балла
Российская столица заняла последнее место в репутационном рейтинге городов мира, который составила консалтинговая компания Reputation Institute. Москва оказалась на 56-м месте с результатом 51,3 балла.
Баллы начислялись на основе анализа 12 тысяч различных исследований и опросов, проведенных в странах «Большой восьмерки» (G8). В основе рейтинга лежат три базовых критерия: эффективное управление, развитая экономика и привлекательная окружающая среда в широком смысле этого понятия, объясняют его авторы. Города с хорошей репутацией воспринимаются положительно во всех трех аспектах.
Лидерами репутационного рейтинга городов стали Токио, Сидней и Копенгаген.
Лучше, чем у Москвы оказались рейтинги Каира, Мехико, Нью-Дели и Стамбула.