ФАС обвинила «Победу» в навязывании пассажирам невыгодных условий провоза багажа
В УФАС считают, что действия лоукостера направлены на максимизацию прибыли за счет потребителей, находящихся в неведении либо смирившихся с таким несправедливым отношением
Авиакомпанию-лоукостер «Победа» уличили в навязывании пассажирам невыгодных условий провоза багажа. Об этом говорится в заявлении управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Москве.
Антимонопольщики выяснили, что пассажир может оформить провоз багажа весом до 10 килограммов за 499 рублей, если он оформляет один билет. При одновременном бронировании билетов на несколько человек на сайте «Победы» возможность доплатить за небольшой багаж 499 рублей предоставляется только одному человеку из списка пассажиров. Остальным предлагается оформить багаж до 20 килограммов за 1499 рублей.
В УФАС считают, что действия лоукостера направлены на максимизацию прибыли за счет потребителей, находящихся в неведении либо смирившихся с таким несправедливым отношением.
Глава столичного управления ФАС по Москве Армен Ханян сообщил, что «Победе» было выдано предупреждение. Если в установленный ведомством срок лоукостер не изменит правила оформления багажа на более справедливые, против авиакомпании будет возбуждено административное дело.