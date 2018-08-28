Минобороны РФ проведет крупнейшие за последние 37 лет военные учения
Глава Минобороны России Сергей Шойгу анонсировал проведение крупнейших за последние годы военных учений. В последний раз учения такого масштаба проводились в нашей стране в 1981 году
Глава Минобороны России Сергей Шойгу анонсировал проведение крупнейших за последние годы военных учений. В последний раз учения такого масштаба проводились в нашей стране в 1981 году.
В учениях «Восток-2018» в сентябре примут участие около 300 тысяч российских военных и больше тысячи летательных аппаратов, сообщает «Интерфакс».
Военные учения будут проходить на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов.
Сергей Шойгу отметил, что учения 2018 года будут самыми масштабными со времен маневров «Запад-81». «Представьте себе, что одновременно в движении в работе находятся 36 тысяч единиц военной техники — это танки, БТР, БМП, и все это, естественно, проверяется в условиях максимально приближенных к боевым», - пояснил министр.