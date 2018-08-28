Минздрав потратит 3 млрд рублей на приобщение россиян к ЗОЖ
Российский Минздрав потратит 3 млрд рублей из бюджета на приобщение граждан к здоровому образу жизни. Программа рассчитана до 2024 года
Российский Минздрав потратит 3 млрд рублей из бюджета на приобщение граждан к здоровому образу жизни. Программа рассчитана до 2024 года.
По плану Минздрава, каждый год с 2018 по 2024 год на информационные кампании по пропаганде здорового образа жизни будет выделяться по 403,5 млн рублей. В сумме на всю кампанию по мотивации россиян к ЗОЖ планируется потратить 2,825 млрд рублей.
В Минздраве рассчитывают на то, что к 2024 году с помощью этой программы им удастся снизить уровень потребления табака с нынешних 30% до 27%, мужскую смертность с 718 до 530 человек на 100 тысяч населения, а число абортов сократить с 9,6 до 6,9 человек на 1 тысячу женщин.