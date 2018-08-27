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27 августа 17:24

Алексея Навального арестовали на 30 суток за организацию «забастовки избирателей»

Тверской районный суд Москвы арестовал на 30 суток Алексея Навального по статье о повторном нарушении правил организации и проведения публичного мероприятия

Тверской районный суд Москвы арестовал на 30 суток Алексея Навального по статье о повторном нарушении правил организации и проведения публичного мероприятия. Речь идет об организации митинга в поддержку «забастовки избирателей» в конце января этого года.

Защита Алексея Навального заявила десять ходатайств, однако Тверской райсуд удовлетворил только одно прошение о допросе свидетеля со стороны защиты и приобщил к административному делу протест защиты на слишком короткое время ознакомления с делом.

Оппозиционер был задержан 26 августа и все это время содержался под стражей.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что задержание связано с несогласованным митингом 28 января 2018 года в поддержку бойкота выборов президента.

Алексей Навальный связывает свой арест на 30 суток за январский митинг с желанием властей изолировать его на время проведения единого дня голосования 9 сентября. В этот день сторонники оппозиционера планируют провести всероссийскую акцию против повышения пенсионного возраста.

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