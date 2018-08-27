В Оренбурге изготовили школьные дневники с обращением арестованного за взятки мэра
В Оренбурге в дневниках для школьников напечатали обращение к детям мэра города Евгения Арапова, который находится под арестом по обвинению в коррупционных преступлениях
В Оренбурге в дневниках для школьников напечатали обращение к детям мэра города Евгения Арапова, который находится под арестом по обвинению в коррупционных преступлениях.
Фотографию страницы из школьного дневника в Facebook опубликовал житель Оренбурга Владимир Тишин. В своем обращении арестованный градоначальник желает школьникам «хорошо учиться», «не лениться», «становиться профессионалами в своем деле» и «духовно богатыми личностями».
В мэрии Оренбурга порталу Znak.com сообщили, что идея изготовить дневники с портретом и вступительным словом Евгения Арапова принадлежит не городским властям, а частному предпринимателю.
«Мы денег на это не закладываем в бюджете. Бизнесмен выходит на родителей и предлагает эти дневники, они могут скооперироваться и напечатать тираж. Мы не располагаем данными о тираже», - заявили в городской администрации.
Напомним, мэр Оренбурга Евгений Арапов был задержан 14 августа по подозрению в получении взятки в размере 600 тысяч рублей. Деньги он получил от руководителя коммерческой фирмы за покровительство в строительной сфере.