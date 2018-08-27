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27 августа 00:11

Власти Чечни попросили проверить «Новую газету» на предмет «подстрекательства к терроризму»

Власти Чечни обратились в Следственный комитет, Генпрокуратуру и ФСБ с требованием провести проверку в отношении «Новой газеты». В республике считают, что это издание может представлять угрозу для безопасности

Фото: kok.team

Власти Чечни обратились в Следственный комитет, Генпрокуратуру и ФСБ с требованием провести проверку в отношении «Новой газеты». В республике считают, что это издание может представлять угрозу для безопасности общества и государства.

В заявлении министра по национальной политике, печати и информации Чечни Джамбулата Умарова говорится, что «Новая газета» «опирается на фейковые источники и занимается умышленным подстрекательством к терроризму». Тем самым, считает чеченский министр, деятельность «Новой газеты» может быть нацелена на свержение конституционного строя как в республике, так и в России.  

Министр Умаров уверен, что журналисты издания занимаются некой подрывной деятельностью, публикуют провокационные материалы, «откровенные вбросы» и прочие «подзуживания».

Незадолго до обращения министра печати Чечни в правоохранительные органы глава республики Рамзан Кадыров предложил запретить въезд в Чечню журналистам «Новой газеты», которые являются авторами статьи о нападении чеченских детей на полицейских.

В ответ на такое заявление редакция «Новой» попросила мэра Москвы Сергея Собянина запретить въезд в Москву Рамзану Кадырову и его свите.

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