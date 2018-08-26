Меню
Общество
Москва – невкусная «конфета» в красивой «обертке»
Общество
26 августа 08:03

В Бельгии обнаружили крупную партию кокаина с логотипом «Единой России»

​В порту бельгийского города Гент правоохранительные органы перехватили две тонны кокаина, который был расфасован по брикетам с логотипом партии «Единая Россия»

В порту бельгийского города Гент правоохранительные органы перехватили две тонны кокаина, который был расфасован по брикетам с логотипом партии «Единая Россия». На некоторых пачках был изображен символ, похожий на логотип колумбийской энергетической компании BRIO.

Кокаин контрабандисты прятали в трех контейнерах на корабле, который прибыл из Бразилии. Всего силовики обнаружили 1900 брикетов с наркотиком. Общая стоимость найденного кокаина оценивается в 56 млн евро (по рыночной цене).

Сейчас бельгийские силовики пытаются установить организаторов канала поставки.

Российские интернет-пользователи восприняли новость о пачках кокаина с логотипом партии власти как повод для шуток. В Сети отметили, что «теперь понятно под чем единороссы принимают свои законы».

«Теперь понятно, что означает горочка белого цвета на флаге ЕР» - пошутил автор Telegram-канала «Акитилоп».

Автор Telegram-канала «Двач» призвал «вернуть кокаин «Единой России»», «а то они работать начнут».

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что партию власти «настигла слава» по всему миру.

«Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии «Единая Россия» и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина на этот раз из Бразилии в Бельгию», - написал депутат в Facebook.

Материалы по теме
В Аргентине в присутствии российского посла уничтожили наркотики из «кокаинового дела»
Сына бывшего главы пресс-службы ФСБ задержали по подозрению в продаже наркотиков
В Курганской области против пенсионерки возбудили дело из-за мака на участке
Сейчас на главной
Авторская колонка
Заберите все это обратно и давайте наконец займемся настоящими проблемами города
Давно назревает объяснение с иногородними и эмигрировавшими френдами, которые в Москве бывают в лучшем случае периодически, на тему «а чем вам не нравится Собянин, он же так классно вам благоустроил город». Объясняю.
Владимир Милов
Горячие новости
​За штраф ответишь
Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) предложил разработать комплекс мер ответственности должностных лиц за неправомерное наложение штрафов за нарушение ПДД
Горячие новости
Против главы Серпуховского района возбудили новое уголовное дело
Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело в отношении главы Серпуховского района Александра Шестуна, но его адвокаты об этом не были уведомлены
Горячие новости
Крупное агентство по продаже авиабилетов Sindbad приостановило работу
​Крупное агентство по онлайн-продаже авиабилетов Sindbad приостановило работу из-за финансовых проблем. Агентство просрочило гарантийный платеж авиакомпаниям
Горячие новости
«В Москве точно станет спокойней»
​Редакция «Новой газеты» написала обращение мэру Москвы Сергею Собянину, в котором попросила «не пускать на территорию столицы главу Чечни Рамзана Кадырова»
Горячие новости
На заводах Nissan и Toyota в Петербурге зафиксирована вспышка гепатита А
По данным санитарного ведомства, на сегодняшний день официально подтвержден диагноз гепатит А у 18 человек. Питерское издание «Фонтанка» сообщает о «десятках зараженных»
Горячие новости
«Калашников» представил свой электрокар. Он составит конкуренцию Tesla
Российский концерн «Калашников» представил на выставке «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1, который может составить конкуренцию автомобилю Tesla
Горячие новости
Картошечка для Росгвардии
Борцы с коррупцией считают, что премьеру или его близким людям принадлежит предприятие, которое по госконтрактам поставляет продукты для нужд «Росгвардии»
Горячие новости
В Курске полиция задержала школьника из-за футболки с фамилией Навального
Полицейские задержали 16-летнего юношу из-за того, что на нем была надета футболка с надписью «Навальный 20!8». Под таким лозунгом проходила избирательная кампания оппозиционера на президентских выборах
Авторская колонка
Смрад отечества
«Дым отечества» Константина Симонова, стал для жителей Подмосковья за последние пять лет, смрадом отечества. Московская область угорает в чаду подмосковных помоек, гордо именуемых в официальных бумагах, полигонами ТБО, или по новому, ТКО, что впрочем, не меняет сути.
Дижур Николай
Горячие новости
Приложение аренды жилья в Крыму удалили из App Store из-за санкций
​Американская компания Apple в рамках исполнения санкций против Крыма удалила из магазина приложений App Store сервис краткосрочной аренды жилья на полуострове «Суточно.ру»
Техномир
Осторожно, каршеринг!
Не претендуя на роль судей, которые подпишут приговор проекту пользования арендованными автомобилями, сегодня мы просто расскажем о том, что происходит в мире каршеринга, в какие истории и на какие деньги порой попадают клиенты
Горячие новости
Президент хороший - правительство плохое
Президент Владимир Путин в ближайшее время может объявить о смягчении пенсионной реформы. Под смягчением имеется в виду повышение пенсионного для женщин не до 63 лет, а до 60
Горячие новости
Власти подключили к популяризации пенсионной реформы блогеров
Российские власти в рамках популяризации пенсионной реформы, которая предполагает повышение возраста выхода на пенсию, привлекли к «работе с населением» популярных блогеров
Горячие новости
​Московские власти могут вернуть автомобили на Старый Арбат
Московские власти рассматривают вопрос об организации автомобильного движения на Старом Арбате. По мнению чиновников, появление транспортных средств «оживит улицу»
Горячие новости
Штаб Навального выявил картельный сговор на торгах Южного административного округа Москвы
Московское управление ФАС требует возбудить дело по факту картельного сговора между несколькими компаниями, которые могут быть аффилированы с чиновниками ЮАО
Горячие новости
Правозащитники предложили отменить статью об оскорблении чувств верующих
Совет по правам человека при президенте (СПЧ) выступил с предложением отредактировать федеральное законодательство об экстремизме и декриминализировать статью об оскорблении чувств верующих (148 статья УК РФ)
обманутые дольщики
Парадокс Ванчугова
Сегодня арест любого застройщика вызывает чувство глубокого удовлетворения у многочисленных обманутых дольщиков и миллионов им сочувствующих. Однако дело Ванчугова не укладывается в привычные шаблоны, и рвению следователей, чиновников и судей нет логического объяснения.