Депутат Нилов предложил ввести наказание за назначение ошибочных штрафов водителям
Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) предложил разработать комплекс мер ответственности должностных лиц за неправомерное наложение штрафов за нарушение ПДД
Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) предложил разработать комплекс мер ответственности должностных лиц за неправомерное наложение штрафов за нарушение ПДД.
Депутат предлагает при каждом доказанном случае ошибочно выписанного штрафа материально наказывать разработчиков программного обеспечения и производителей измерительных комплексов, а также для структур, являющихся стороной концессионных соглашений с органами власти. Причем с последними предлагается расторгать договоры в случае неоднократных ошибок, сообщает ТАСС.
Ярослав Нилов отметил, что число комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД на российских дорогах ежегодно растет, но одновременно с этим наблюдается и рост числа штрафов, которые были необоснованно выписаны автовладельцам. При этом процесс обжалования штрафов в России довольно обременительна, да и в большинстве случаев бесполезна.
«Данная ситуация порождает определенную социальную напряженность», - отметил депутат.
Ярослав Нилов также предлагает предусмотреть на портале госуслуг возможность ознакомления привлекаемого к административной ответственности лица со всеми цифровыми доказательствами его вины.