В Курске полиция задержала школьника из-за футболки с фамилией Навального
Полицейские задержали 16-летнего юношу из-за того, что на нем была надета футболка с надписью «Навальный 20!8». Под таким лозунгом проходила избирательная кампания оппозиционера на президентских выборах
Фото: Весьма
В Курске полицейские задержали 16-летнего юношу из-за того, что на нем была надета футболка с надписью «Навальный 20!8». Под таким лозунгом проходила избирательная кампания оппозиционера на президентских выборах.
Школьник сообщил порталу «ОВД-Инфо», что сотрудники полиции подошли к нему на улице и попросили проехать в отделения для «утсановления личности». Юноша считает, что полицейские обратили на него внимание из-за футболки в поддержку Навального.
Представиться полицейские отказались и попросили молодого человека, который в это время звонил на «горячую линии» «ОВД-Инфо», выключить телефон.
Спустя некоторое время подростка отпустили из отделения полиции. Стражи порядка принесли ему извинения за задержание.