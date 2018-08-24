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Общество
24 августа 00:03

В Курске полиция задержала школьника из-за футболки с фамилией Навального

Полицейские задержали 16-летнего юношу из-за того, что на нем была надета футболка с надписью «Навальный 20!8». Под таким лозунгом проходила избирательная кампания оппозиционера на президентских выборах

Фото: Весьма

В Курске полицейские задержали 16-летнего юношу из-за того, что на нем была надета футболка с надписью «Навальный 20!8». Под таким лозунгом проходила избирательная кампания оппозиционера на президентских выборах.

Школьник сообщил порталу «ОВД-Инфо», что сотрудники полиции подошли к нему на улице и попросили проехать в отделения для «утсановления личности». Юноша считает, что полицейские обратили на него внимание из-за футболки в поддержку Навального.

Представиться полицейские отказались и попросили молодого человека, который в это время звонил на «горячую линии» «ОВД-Инфо», выключить телефон.

Спустя некоторое время подростка отпустили из отделения полиции. Стражи порядка принесли ему извинения за задержание. 

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