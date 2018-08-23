Приложение аренды жилья в Крыму удалили из App Store из-за санкций
Американская компания Apple в рамках исполнения санкций против Крыма удалила из магазина приложений App Store сервис краткосрочной аренды жилья на полуострове «Суточно.ру»
Фото: apkgk.com
Американская компания Apple в рамках исполнения санкций против Крыма удалила из магазина приложений App Store сервис краткосрочной аренды жилья на полуострове «Суточно.ру».
В рамках санкций Apple не может размещать, распространять и иметь какие-либо дела с приложениями и разработчиками, связанными со странами из санкционного списка.
Администрации приложения «Суточно.ру» предложили повторно обратиться с заявкой на включение в App Store после снятия санкций, сообщает «КоммерсантЪ».
В магазине мобильных приложений Google Play программа «Суточно.ру» пока доступна для скачивания.