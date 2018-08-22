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22 августа 14:34

Правозащитники предложили отменить статью об оскорблении чувств верующих

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) выступил с предложением отредактировать федеральное законодательство об экстремизме и декриминализировать статью об оскорблении чувств верующих (148 статья УК РФ)

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) выступил с предложением отредактировать федеральное законодательство об экстремизме и декриминализировать статью об оскорблении чувств верующих (148 статья УК РФ).

Правозащитники предлагают исключить из Уголовного кодекса пункт об оскорблении чувств верующих и замен дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) отягощенным составом оскорбления. В СПЧ считают, что термины «религиозные взгляды» и «верующие» очень абстрактны, поэтому в таких случаях не всегда понятно, можно ли считать правонарушением, например, оскорбление атеистических взглядов, сообщает РБК.

Помимо этого СПЧ предлагает  оставить в УК РФ только наказания за насильственные экстремистские преступления, за угрозу экстремистским насилием, призывы к нему и его поддержку. При этом простые высказывания на эту тему нужно переквалифицировать в административные правонарушения.

Еще одна инициатива правозащитников связана со статьей о демонстрации нацистской символики. В СПЧ считают, что нельзя наказывать граждан за демонстрацию нацистской или экстремистской символики без цели пропаганды. Отметим, что сейчас российские суды наказывают граждан в том числе и за публикацию архивных фотографий о Великой Отечественной войне.

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