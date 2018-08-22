В России учредили медаль за вклад в строительство Крымского моста
Президент России Владимир Путин учредил памятную медаль «За строительство Крымского моста». Мост через Керченский пролив был открыт для транспорта весной этого года
Президент России Владимир Путин учредил памятную медаль «За строительство Крымского моста». Мост через Керченский пролив был открыт для транспорта весной этого года. Генеральным подрядчиком строительства была компания «Стройгазмонтаж».
Медаль будет вручаться гражданам и организациям, которые внесли значительный вклад в строительство Керченского моста. Речь идет о проведении работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию и других работ, связанных с сооружением моста.
Вручать медаль за вклад в строительство моста будут от имени российского президента.
На медали изображены арочные пролеты моста, а под ним, на фоне стилизованного изображения моря, карта Керченского пролива.