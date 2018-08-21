Рабочие Уралвагонзавода потребовали от депутатов-единороссов сдать мандаты
В ходе акции протеста рабочие «Уралвагонзавода» потребовали от двух депутатов Госдумы от «Единой России», которые представляют регион, сдать мандаты, поскольку они голосовали за пенсионную реформу
В Нижнем Тагиле состоялся уже второй митинг против планов правительства повысить пенсионный возраст. В ходе акции протеста рабочие «Уралвагонзавода» потребовали от двух депутатов Госдумы от «Единой России», которые представляют регион, сдать мандаты, поскольку они голосовали за пенсионную реформу.
В блоге Lytkin-pavel.livejournal.com сообщается, что начальники цехов запретили рабочим приходить на митинг против повышения пенсионного возраста, однако многие все же пришли.
Протестующие потребовали от уральских депутатов Алексея Балыбердина и Вячеслава Погудина, которые входят в «Единую Россию», сдать мандаты. Напомним, что законопроект о повышении возраста выхода на пенсию был принят в первом чтении голосами депутатов от «Единой России». Против проголосовала только Наталья Поклонская.
Больше всего претензий у рабочих УВЗ возникло к депутату Балыбердину, который ранее возглавлял профсоюзный комитет на заводе.