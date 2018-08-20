Росстандарт разработал ГОСТ для общежитий. Студенты могут заказать услугу раннего пробуждения
Разработанный Росстандартом ГОСТ предполагает введение в студенческих «общагах» услуги «утренняя побудка». Нужно ли будет студентам платить за такую услугу, не сообщается
Фото: fishki.net
Росстандарт разработал требования к условиям проживания в студенческих общежитиях. Один из правил стало раннее пробуждение.
Разработанный Росстандартом ГОСТ предполагает введение в студенческих «общагах» услуги «утренняя побудка». Нужно ли будет студентам платить за такую услугу, не сообщается.
Комнаты в общежитиях должны быть рассчитаны не более чем на четырех человек, а санузел - не более чем на десятерых человек. Коридоры и санузлы общежитий рекомендуется убирать не реже раза в день, а менять постельное белье — раз в неделю, сообщают «Известия».
Отметим, что ГОСТы в России применяются различными учреждениями и предприятиями на добровольной основе.