Жителя Петербурга обвинили в экстремизме из-за анекдота про выборы в соцсети
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту экстремизма в отношении пользователя соцсети «ВКонтакте» из-за его постов
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту экстремизма в отношении пользователя соцсети «ВКонтакте» из-за его постов.
Фигурант дела Эдуард Никитин рассказал, что дело против него возбудили из-за его публикаций от 2015 года. Мужчина, в частности, опубликовал на своей странице анекдот о неверии в перемены после выборов и графическую шутку о холодных «ватниках».
Адвокат фигуранта дела Максим Камакин рассказал «Фонтанке», что экстремизм в постах его подзащитного нашли эксперты Резеда Салахутдинова с высшим образованием по специальности «научный коммунизм» и специалисты отдела криминалистического сопровождения ГСУ Следственного комитета Санкт-Петербурга Елена Кирюхина и Татьяна Мамаева.
Отметим, что российские власти в последнее время стали чаще высказываться за отказ от возбуждения уголовных дел о репостах и сохраненных картинках в соцсетях, однако пока политики рассуждают на эту тему, правоохранительные органы продолжают практически ежедневно возбуждать дела против пользователей соцсетей.