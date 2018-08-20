Соцсеть «ВКонтакте» предоставляла силовикам сведения о пользователях без возбуждения дела
Руководитель штаба Алексея Навального Леонид Волков сообщил о том, что администрация популярной соцсети «ВКонтакте» предоставляла силовикам данные о пользователях даже без возбуждения уголовного дела.
Руководитель штаба Алексея Навального Леонид Волков сообщил о том, что администрация популярной соцсети «ВКонтакте» предоставляла силовикам данные о пользователях даже без возбуждения уголовного дела.
По словам Леонида Волкова, ответы на запросы сотрудников Центра «Э» МВД России (по борьбе с экстремизмом) были оформлены без ссылок на уголовные дела либо судебные решения.
«Ой, а давайте еще кто-нибудь из ВК нам расскажет, как они отвечают только на законные запросы по решению суда, не могут ничего разглашать из-за "тайны следствия" и выдерживают установленные сроки?», - сообщил в Twitter Леонид Волков и опубликовал фотодоказательства.
По данным оппозиционера, башкирские борцы с экстремизмом направляли запрос в соцсеть с требованием предоставить сведения о трех пользователях, а также о двух сообществах - «Команда Навального. Уфа» и «Забастовка. Уфа».
«Башкирские эшники без всякого уголовного дела (и тайны следствия) отправляют по электронной почте запрос в ВК 18 января, и по электронной же почте уже 20 января им с готовностью прилетает простыня на 20 страницах со всей информацией, которую они запрашивали и не запрашивали», - отметил Волков.
Социальную сеть «ВКонтакте» неоднократно обвиняли в сотрудничестве с силовиками и предоставлении им по первому требованию данных о пользователях, в результате чего в России за последнее время резко выросло число уголовных дел о репостах и сохраненных картинках.
В августе этого года компания Mail.Ru Group, которой принадлежат соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», обратилась в Госдуму с просьбой внести законопроект о декриминализации статей Уголовного кодекса о репостах. Администрация «ВКонтакте» также обратилась к правоохранительным органам с просьбой перестать возбуждать против пользователей соцсети дел о репостах.