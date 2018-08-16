В Бурятии предложили селить сирот на чердаках многоэтажных домов
В Бурятии чиновники предложили размещать детей-сирот после ухода из детского дома по достижению 18 лет на чердаках многоэтажных домов. Таким образом власти региона рассчитывают решить проблему с обеспечением сирот жильем
В Бурятии чиновники предложили размещать детей-сирот после ухода из детского дома по достижению 18 лет на чердаках многоэтажных домов. Таким образом власти региона рассчитывают решить проблему с обеспечением сирот жильем.
На заседании правительства Бурятии глава отделения «Национальной родительской ассоциации» Юрий Базаржапов предложил создать жилищный фонд, используя 135-ю серию домов. В таких домах последний чердачный этаж такой же высоты, как жилой этаж.
«Я немножко строитель, думаю, все технические условия есть, чтобы создать на этом этаже полноценное жилое помещение», - заявили г-н Базаржапов, слова которого приводит портал Байкал-Daily.
Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что эту идею можно обсудить.
Стоит отметить, что проблема с обеспечением сирот жилплощадью в российских регионах стоит довольно остро. Сироты годами, а то и десятилетиями, не могут получить от государства квартиры. Например, в Туве и Приморском крае сироты провели несколько акций протеста с требованием предоставить им жилплощадь, однако их проблемы властями по-прежнему не решаются.